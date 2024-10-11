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Posted 11 октября, 07:54

Published 11 октября, 07:54

Modified 11 октября, 07:56

Updated 11 октября, 07:56

Нижний Тагил стал лидером по количеству осадков в Свердловской области

Нижний Тагил стал лидером по количеству осадков в Свердловской области

11 октября 2024, 07:54
Фото: 1MI
Снежный покров, который уже успел окутать Свердловскую область, оказался наиболее обильным в Нижнем Тагиле.

По информации Уральского УГМС 11 октября самая большая высота снега зафиксирована в городе Нижний Тагил и составляет 11 сантиметров. Столько же снега выпало в Тугулыме и Кушве.

В столице Урала высота снега составляет 4 см, а в окрестностях до 6 см.

Отмечается, что север области остался без осадков.

За период снегопада в Нижнем Тагиле выпало 22 миллиметра осадков, а в Екатеринбурге 9 миллиметров.

В субботу, воскресенье и понедельник осадков не ожидается. Снег постепенно растает. Термометры будут показывать от -5 до +8 градусов.

Напомним, жители Свердловской области могут увидеть в небе гигантскую комету.

Жители Свердловской области увидят северное сияние
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Погода#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург
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