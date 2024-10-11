Нижний Тагил стал лидером по количеству осадков в Свердловской области

Posted 11 октября, 07:54
Published 11 октября, 07:54
Modified 11 октября, 07:56
Updated 11 октября, 07:56
По информации Уральского УГМС 11 октября самая большая высота снега зафиксирована в городе Нижний Тагил и составляет 11 сантиметров. Столько же снега выпало в Тугулыме и Кушве.
В столице Урала высота снега составляет 4 см, а в окрестностях до 6 см.
Отмечается, что север области остался без осадков.
За период снегопада в Нижнем Тагиле выпало 22 миллиметра осадков, а в Екатеринбурге 9 миллиметров.
В субботу, воскресенье и понедельник осадков не ожидается. Снег постепенно растает. Термометры будут показывать от -5 до +8 градусов.
Напомним, жители Свердловской области могут увидеть в небе гигантскую комету.