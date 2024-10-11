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Posted 11 октября, 09:52

Published 11 октября, 09:52

Modified 11 октября, 09:54

Updated 11 октября, 09:54

Новая пятитысячная купюра презентована в Екатеринбурге

Новая пятитысячная купюра презентована в Екатеринбурге

11 октября 2024, 09:52
Фото: Уральский ЦБ РФ
В Екатеринбурге представили новую пятитысячную купюру с достопримечательностями Свердловской области.

Банкноту презентовал замглавы региона Дмитрий Ионин. По его словам, с ее помощью можно повысить привлекательность области для туристов. На купюре будут изображены местные достопримечательности, рассказали в пресс-службе уральского ЦБ.

Фото: Уральский ЦБ РФ

По словам руководителя уральского ЦБ Марины Мясниковой, купюры обновляются с целью повысить качество и долговечность денежных знаков. Они будут модернизированы во всех номиналов, кроме 200 рублей и двух тысяч. В оборот их будут запускать постепенно.

Напомним, о том, что Екатеринбург на пятитысячной купюре сменит Хабаровск, стало известно в июне 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Деньги#Купюра#Банкнота#Мероприятие#Презентация#Екатеринбург
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