Новая пятитысячная купюра презентована в Екатеринбурге

Posted 11 октября, 09:52
Published 11 октября, 09:52
Modified 11 октября, 09:54
Updated 11 октября, 09:54
Банкноту презентовал замглавы региона Дмитрий Ионин. По его словам, с ее помощью можно повысить привлекательность области для туристов. На купюре будут изображены местные достопримечательности, рассказали в пресс-службе уральского ЦБ.
По словам руководителя уральского ЦБ Марины Мясниковой, купюры обновляются с целью повысить качество и долговечность денежных знаков. Они будут модернизированы во всех номиналов, кроме 200 рублей и двух тысяч. В оборот их будут запускать постепенно.
Напомним, о том, что Екатеринбург на пятитысячной купюре сменит Хабаровск, стало известно в июне 2024 года.