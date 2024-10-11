Новая пятитысячная купюра презентована в Екатеринбурге

По словам руководителя уральского ЦБ Марины Мясниковой, купюры обновляются с целью повысить качество и долговечность денежных знаков. Они будут модернизированы во всех номиналов, кроме 200 рублей и двух тысяч. В оборот их будут запускать постепенно.