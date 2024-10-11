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Posted 11 октября, 11:25

Published 11 октября, 11:25

Modified 11 октября, 11:27

Updated 11 октября, 11:27

Новые контейнерные площадки для ТКО построят в Нижнем Тагиле

Новые контейнерные площадки для ТКО построят в Нижнем Тагиле

11 октября 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
22 миллиона выделено в Нижнем Тагиле на обустройство новых контейнерных бункерных площадок для накопления ТКО на территории города.

Работать подрядная организация, которая выиграет тендер, будет в срок до 1 декабря 2024 года. Получив заявку от Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила, необходимо обустроить площадки для ТКО в течение 15 дней, выяснила редакция TagilCity.ru.

Среди работ в документации значатся разработка грунтов, обустройство щебеночного основания, монтаж опорных стоек и профнастила, сварка, валка деревьев и корчевка пней, перевозка грузов, утилизация и захоронение мусора.

Гарантия составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 октября 2024 года.

Ранее стало известно, что с начала года в Нижнем Тагиле сгорело 17 мусорных контейнеров. При этом, годом ранее таких случаев было в два раза больше.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Мусор#Площадки#Екатеринбург#ТКО#Контейнерные площадки#Закупка
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