Новые контейнерные площадки для ТКО построят в Нижнем Тагиле

Posted 11 октября, 11:25
Published 11 октября, 11:25
Modified 11 октября, 11:27
Updated 11 октября, 11:27
Работать подрядная организация, которая выиграет тендер, будет в срок до 1 декабря 2024 года. Получив заявку от Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила, необходимо обустроить площадки для ТКО в течение 15 дней, выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди работ в документации значатся разработка грунтов, обустройство щебеночного основания, монтаж опорных стоек и профнастила, сварка, валка деревьев и корчевка пней, перевозка грузов, утилизация и захоронение мусора.
Гарантия составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 октября 2024 года.
Ранее стало известно, что с начала года в Нижнем Тагиле сгорело 17 мусорных контейнеров. При этом, годом ранее таких случаев было в два раза больше.