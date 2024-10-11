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Posted 11 октября, 14:31

Published 11 октября, 14:31

Modified 11 октября, 14:33

Updated 11 октября, 14:33

Осенью закапываю в землю на даче лавровый лист и живу спокойно: трюк на все времена

Осенью закапываю в землю на даче лавровый лист и живу спокойно: трюк на все времена

11 октября 2024, 14:31
Фото: Photo by Monika Grabkowska on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Осенью дачники готовят свои участки к зимнему сезону. Одним из популярных в последние годы способов является закапывание лаврушки. Это может показаться необычным, но у этого метода есть несколько объяснений и преимуществ.

Осенью перед любым садоводом-огородником стоят три главные задачи: удобрение почвы, борьба с насекомыми-вредителями и профилактика болезней. Все три задачи помогает решить лавровый лист, приправа, которая есть на кухне в каждом доме.

Лаврушка содержит эфирные масла и вещества, обладающие антисептическим действием. При разложении они обеззараживают почву, уничтожая многие патогенные микроорганизмы.

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Также лавровый лист известен своим ярким ароматом, который отпугивает некоторых вредителей. Например, муравьи, тля и некоторые другие насекомые не переносят запах лаврового листа и будут всячески избегать тех участков, где он был использован. Это естественный способ защиты растений от вредителей, позволяющий снизить необходимость в химических средствах.

Кроме того, многие дачники считают, что лавровый лист помогает нейтрализовать неприятные запахи, которые могут возникать из-за разложения растительных остатков. Это особенно важно для тех, кто любит проводить время на своем участке и хочет наслаждаться свежим воздухом без посторонних запахов.

А еще лаврушка является отличным удобрением.

Во многих странах лавровый лист широко используется в сельском хозяйствеВо многих странах лавровый лист широко используется в сельском хозяйстве
Во многих странах лавровый лист широко используется в сельском хозяйстве. Фото: Photo by Faran Raufi on Unsplash
Лавровый лист содержит железо и марганец, фосфор и кальций, магний и другие необходимые для питания растений добавки, — отмечают эксперты портала «Белновости».

Использовать лавровый лист можно несколькими способами. Самый простой — закопать лаврушку из несколько пакетиков в землю. Второй способ — приготовление отвара. Он готовится из расчета пять листьев среднего размера на литр воды. Воду с лаврушкой доводят до кипения, а затем переливают в ведро и доливают еще девять литров воды, чтобы развести концентрат. Полив лавровой водой обеззараживает почву и обогащает ее микроэлементами.

Ранее эксперты рассказали, зачем хозяйки моют пол с добавлением в воду лаврового листа.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Земля#Дача#Удобрения#Лавровый лист#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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