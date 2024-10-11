Роспотребнадзор Свердловской области разрушил мифы об ОРВИ

Первый миф, который разрушили в Роспотребнадзоре, — это то, что после вакцины можно заболеть. Прививки состоят из ослабленных вирусов или из их частей, и вызвать болезнь такие «полумертвые» микробы не могут. Зато могут вызвать иммунный ответ. Наш организм запоминает, как выглядит вирус и как его убить. Именно поэтому после прививки возможно повышение температуры.