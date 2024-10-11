Роспотребнадзор Свердловской области разрушил мифы об ОРВИ

Posted 11 октября, 10:35
Published 11 октября, 10:35
Modified 11 октября, 10:37
Updated 11 октября, 10:37
Первый миф, который разрушили в Роспотребнадзоре, — это то, что после вакцины можно заболеть. Прививки состоят из ослабленных вирусов или из их частей, и вызвать болезнь такие «полумертвые» микробы не могут. Зато могут вызвать иммунный ответ. Наш организм запоминает, как выглядит вирус и как его убить. Именно поэтому после прививки возможно повышение температуры.
Вторым мифом, который разбили санитарные врачи, — вопрос о том, что нельзя предсказать, какой именно штамм вируса гриппа будет «в тренде» в этом году. На самом деле можно, и Всемирная организация здравоохранения каждый год это делает. Рекомендации ВОЗ помогают более легко пережить сезон простуды и гриппа.
Третий миф — витамины, лук и чеснок спасут вас от болезни. Это ложь. Сами по себе витамины не влияют на вирусы и, соответственно, убить их не могут.
Только комплекс мер, состоящий из вакцинации, здорового образа жизни, закаливания и правильного питания, может помочь не заболеть, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Напомним, что с 30 сентября по 6 октября в Свердловской области было выявлено около 34 тысяч случаев ОРВИ. Статистика утверждает, что заболеваемость падает.