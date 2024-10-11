SHOT ПРОВЕРКА раскрыла детали квадробинга

Posted 11 октября, 11:58
Published 11 октября, 11:58
Modified 11 октября, 12:00
Updated 11 октября, 12:00
Журналисты SHOT ПРОВЕРКА попытались разобраться, чем на самом деле является квадробинг. Для этого агент проекта внедрился в сообщество московских квадроберов. Ему удалось узнать, что квадробинг — это неофициальный и довольно травмоопасный вид спорта, который стал популярен в последнее время. Дети настолько вживаются в роль зверей, что начинают есть из миски и спать в лежанках.
Журналисты попросили Екатерину Шумейко, кандидата психологических наук, прокомментировать данное увлечение подрастающего поколения и понять, почему дети так любят наряжаться в животных. Она считает это проявлением внутренних потребностей ребенка и потребностью выплеснуть агрессию. Эксперт пояснила, что дети не могут кусать людей, а кошки и собаки могут. По её словам, интересно также, какое именно животное для подражания выбирает ребенок и что хочет этим выразить. Шумейко подчеркнула, что выбор кошки — это одна история, а волка — совершенно другая.
Прокомментировали это модное течение и в Госдуме. Так, депутат Анна Кузнецова считает, что подобное хобби привлекает детей потому, что они не могут найти информацию о более полезных занятиях. Она отметила, что изменения в законодательстве позволят оградить детей от деструктивной информации. Другой депутат, Владимир Бурматов, выразил уверенность, что квадробинг лишь новая мода и через несколько месяцев о нём никто не вспомнит.
В новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ травматолог прокомментировал последствия увлечения квадробингом, а родители квадроберов рассказали, почему не запрещают детям подобное увлечение и даже поддерживают новое хобби.