SHOT ПРОВЕРКА раскрыла детали квадробинга

Журналисты попросили Екатерину Шумейко, кандидата психологических наук, прокомментировать данное увлечение подрастающего поколения и понять, почему дети так любят наряжаться в животных. Она считает это проявлением внутренних потребностей ребенка и потребностью выплеснуть агрессию. Эксперт пояснила, что дети не могут кусать людей, а кошки и собаки могут. По её словам, интересно также, какое именно животное для подражания выбирает ребенок и что хочет этим выразить. Шумейко подчеркнула, что выбор кошки — это одна история, а волка — совершенно другая.