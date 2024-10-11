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Posted 11 октября, 10:32

Published 11 октября, 10:32

Modified 11 октября, 10:34

Updated 11 октября, 10:34

Стало известно об ограничении стоянки на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле

Стало известно об ограничении стоянки на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле

11 октября 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле установят дорожные знаки об ограничении стоянки на Октябрьском проспекте и Садовой улице. Знаки появятся 1 ноября 2024 года.

На вышеуказанных городских улицах будет проводиться очистка проезжей части и парковки от снега. Так, на дублере Октябрьского проспекта работы будут проводиться по вторникам и средам с девяти часов утра до 16 часов дня, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

На парковочных местах площади Трудовой доблести, которая находится на Садовой улице, работы будут проводиться по понедельникам с полуночи до девяти часов утра.

Напомним, с 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле запрещена стоянка машин на Восточном шоссе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Парковка#Рабочие#Улицы#Стоянка#Работы#Очистка от снега#Екатеринбург#Проезжая часть#ЦОДД
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