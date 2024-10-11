Стало известно об ограничении стоянки на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле

На вышеуказанных городских улицах будет проводиться очистка проезжей части и парковки от снега. Так, на дублере Октябрьского проспекта работы будут проводиться по вторникам и средам с девяти часов утра до 16 часов дня, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.