Стало известно об ограничении стоянки на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле

Posted 11 октября, 10:32
Published 11 октября, 10:32
Modified 11 октября, 10:34
Updated 11 октября, 10:34
На вышеуказанных городских улицах будет проводиться очистка проезжей части и парковки от снега. Так, на дублере Октябрьского проспекта работы будут проводиться по вторникам и средам с девяти часов утра до 16 часов дня, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
На парковочных местах площади Трудовой доблести, которая находится на Садовой улице, работы будут проводиться по понедельникам с полуночи до девяти часов утра.
Напомним, с 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле запрещена стоянка машин на Восточном шоссе.