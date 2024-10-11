tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 07:34

Published 11 октября, 07:34

Modified 11 октября, 09:10

Updated 11 октября, 09:10

В Верхней Пышме задержали женщину с мочалкой

В Верхней Пышме задержали женщину с мочалкой

11 октября 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
В Верхней Пышме полицейские задержали женщину с мочалкой, пропитанной героином.

Полицейские задержали 35-летнюю женщину и досмотрели. В ходе досмотра у нее нашли мочалку под курткой, такая находка крайне удивила силовиков. Средство гигиены отправили в лабораторию, сообщают в пресс-службе МВД.

Выяснилось, мочалка была пропитана героином, примерно 1 г. Женщина рассказала, что таким образом хотела доставить наркотик на юг, где планировала отдыхать. Теперь против нее возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Екатеринбурге поймали женщину-закладчицу.

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину-паркуриста с наркотиками
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге стали известны подробности смерти пары на ВИЗеПод Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораториюВ Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в наркоторговле
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Задержание#Наркотики#Досмотр#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Героин#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика