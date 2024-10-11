В Верхней Пышме задержали женщину с мочалкой

Posted 11 октября, 07:34
Published 11 октября, 07:34
Modified 11 октября, 09:10
Updated 11 октября, 09:10
Полицейские задержали 35-летнюю женщину и досмотрели. В ходе досмотра у нее нашли мочалку под курткой, такая находка крайне удивила силовиков. Средство гигиены отправили в лабораторию, сообщают в пресс-службе МВД.
Выяснилось, мочалка была пропитана героином, примерно 1 г. Женщина рассказала, что таким образом хотела доставить наркотик на юг, где планировала отдыхать. Теперь против нее возбудили уголовное дело.
Напомним, что в Екатеринбурге поймали женщину-закладчицу.