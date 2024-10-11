В Екатеринбурге нашли тело гражданина Северной Кореи

Posted 11 октября, 09:48
Published 11 октября, 09:48
Modified 11 октября, 09:50
Updated 11 октября, 09:50
Инцидент произошел 10 октября. Тело мужчины нашли на ул. Комвузовской. Погибшим оказался гражданин одной из самых закрытых стран.
Кореец по фамилии Чхоль работал на стройке в российском городе.
Смерть мужчины не имеет криминального характера. 57-летний мужчина почувствовал недомогание и скончался, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Ранее в Екатеринбурге рабочего из Таджикистана снесло ветром с высоты.