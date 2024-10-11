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Posted 11 октября, 09:48

Published 11 октября, 09:48

Modified 11 октября, 09:50

Updated 11 октября, 09:50

В Екатеринбурге на стройке скончался гражданин Северной Кореи

В Екатеринбурге нашли тело гражданина Северной Кореи

11 октября 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на стройке скончался гражданин Северной Кореи

В Екатеринбурге на строительной площадке умер мужчина — уроженец Северной Кореи.

Инцидент произошел 10 октября. Тело мужчины нашли на ул. Комвузовской. Погибшим оказался гражданин одной из самых закрытых стран.

Кореец по фамилии Чхоль работал на стройке в российском городе.

Смерть мужчины не имеет криминального характера. 57-летний мужчина почувствовал недомогание и скончался, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

Ранее в Екатеринбурге рабочего из Таджикистана снесло ветром с высоты.

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