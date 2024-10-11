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Posted 11 октября, 09:26

Published 11 октября, 09:26

Modified 11 октября, 09:28

Updated 11 октября, 09:28

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему директору института спорта УрФУ

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему директору института спорта УрФУ

11 октября 2024, 09:26
Фото: Прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге бывшего руководителя института спорта УрФУ Евгения Шурманова приговорили к 9 годам тюрьмы за кражу почти 15 млн рублей.

Такое решение вынес Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Помимо тюремного заключения, Шурманов должен будет выплатить 1 млн рублей штрафа. Свою вину экс-директор не признает, он утверждает, что дело сфабриковано и он будет обжаловать приговор, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего следователям удалось доказать два эпизода мошенничества. В 2020 году с помощью поддельных документов ему удалось украсть почти 14 млн рублей при организации Всероссийской летней универсиады в Екатеринбурге.

Второй эпизод, по сравнению с первым, более скромный. От правительства Свердловской области он получил почти 3 млн рублей на развитие Федерации регби. Но потратил деньги на всё, кроме регби, следователи считают, что средства расходовались нецелесообразно.

Напомним, что бывший замминистра экономики Свердловской области попытался выйти из тюрьмы досрочно, но суд ему в этой просьбе отказал.

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