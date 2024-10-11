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Posted 11 октября, 12:15

Published 11 октября, 12:15

Modified 11 октября, 15:04

Updated 11 октября, 15:04

В Екатеринбурге женщине вынесли приговор за продажу чертежей с УВЗ

В Екатеринбурге женщине вынесли приговор за продажу чертежей с УВЗ

11 октября 2024, 12:15
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде вынесли приговор жительнице Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой. За передачу данных об УВЗ Украине она отправится в тюрьму на 12,5 лет.

Помимо тюремного срока ей придется заплатить и штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Мухаметову задержали в апреле 2023 года вместе с мужем. Их обоих обвиняют в госизмене. По данным ФСБ, они передали Украине различные данные с УВЗ, а взамен получили 100 тысяч рублей.

В их квартире силовики обнаружили разные «шпионские штучки», а также узнали, как пара хотела израсходовать полученные средства. По словам супругов, они собирались просто жить на полученные средства.

Заседание по делу ее мужа назначено на конец октября 2024 года. До этого времени он будет находиться в СИЗО.

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