В Нижнем Тагиле отключат электричество на Гальянке

Posted 11 октября, 13:17
Published 11 октября, 13:17
Modified 11 октября, 13:19
Updated 11 октября, 13:19
В связи с плановыми работами на электросетях, 16 октября 2024 года с 9:30 до 16:00 будет отключено электроснабжение в жилом секторе на Гальянке.
Отключение коснется следующих адресов:
В это время будут проводиться работы по подрезке деревьев в охранной зоне линии электропередачи. В «Тагилэнерго» просят жителей учесть данную информацию и принять необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии не работает 2 светофора.