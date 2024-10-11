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Posted 11 октября, 13:17

Published 11 октября, 13:17

Modified 11 октября, 13:19

Updated 11 октября, 13:19

В Нижнем Тагиле отключат электричество на Гальянке

В Нижнем Тагиле отключат электричество на Гальянке

11 октября 2024, 13:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 16 октября отключат электричество на Гальянке.

В связи с плановыми работами на электросетях, 16 октября 2024 года с 9:30 до 16:00 будет отключено электроснабжение в жилом секторе на Гальянке.

Отключение коснется следующих адресов:

  • от ТП-4157: ул. Александровская 55, 57, 59, 63; ул. Верхняя 32-40; ул. Дружинина 42-48; ул. Совхозная 21-45, 34-54; ул. С. Лазо 3; ул. У. Громовой 19-47, 24-24;
  • от ТП-4158: ул. Александровская 11-47; ул. Верхняя 1-39, 2, 4, 10-28; ул. Дружинина 3а-33, 22а-40; ул. Малый тупик 1, 2; ул. Краснодонская 16;
  • от ТП-4154: ул. Крайняя 39, 47, 49, 46, 60-64; ул. Нагорная 41, 43;
  • от ТП-4155: ул. Александровская 1, 9; ул. Фотеевская 68.

В это время будут проводиться работы по подрезке деревьев в охранной зоне линии электропередачи. В «Тагилэнерго» просят жителей учесть данную информацию и принять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии не работает 2 светофора.

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