tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 10:00

Published 11 октября, 10:00

Modified 11 октября, 10:02

Updated 11 октября, 10:02

В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на ужасный гололед

В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на ужасный гололед

11 октября 2024, 10:00
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле жители Вагонки не могут спокойно ходить по улицам из-за гололеда.

Читательница TagilCity.ru поделилась фотографиями, где видно, что улицы хоть и отчистили от снега, но они замерзли и превратились в ледяное месиво. По которому не то что неудобно, а опасно ходить.

На первой фотографии читательница сфотографировала автобусную остановку на проспекте Вагоностроителей. В таких условиях заходить в автобус крайне опасно, особенно для пожилых людей.

Фото: tagilcity.ru

Всё тот же проспект Вагоностроителей. Замерзшая вода со снегом на тротуарах и ни капли песка, который помог бы жителям города не упасть и не сломать себе что-нибудь.

Фото: tagilcity.ru

В ледяном плену оказались не только тротуары и остановки, но и внутридворовые проезды. Читательница поделилась фотографиями из двора на проспекте Дзержинского. Если кто-то из жителей дома не успел поменять резину, то по таким дорогам он вряд ли проедет.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, что не весь Нижний Тагил превратился в каток. На некоторых улицах коммунальные службу посыпают дороги песком.

Снегопад в Нижнем Тагиле: как жители города и дорожники встретили снежное утро
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбург погряз в пробках после первого снегопадаВ Свердловской области ожидается сильная непогодаСнегопад накрыл Свердловскую область
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Снег#Мокрый снег#Гололед#Коммунальщики#Дороги#УК#Травмы#Екатеринбург#Первый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика