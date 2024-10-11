В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на ужасный гололед

В ледяном плену оказались не только тротуары и остановки, но и внутридворовые проезды. Читательница поделилась фотографиями из двора на проспекте Дзержинского. Если кто-то из жителей дома не успел поменять резину, то по таким дорогам он вряд ли проедет.