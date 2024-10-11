В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на ужасный гололед

Posted 11 октября, 10:00
Published 11 октября, 10:00
Modified 11 октября, 10:02
Updated 11 октября, 10:02
Читательница TagilCity.ru поделилась фотографиями, где видно, что улицы хоть и отчистили от снега, но они замерзли и превратились в ледяное месиво. По которому не то что неудобно, а опасно ходить.
На первой фотографии читательница сфотографировала автобусную остановку на проспекте Вагоностроителей. В таких условиях заходить в автобус крайне опасно, особенно для пожилых людей.
Всё тот же проспект Вагоностроителей. Замерзшая вода со снегом на тротуарах и ни капли песка, который помог бы жителям города не упасть и не сломать себе что-нибудь.
В ледяном плену оказались не только тротуары и остановки, но и внутридворовые проезды. Читательница поделилась фотографиями из двора на проспекте Дзержинского. Если кто-то из жителей дома не успел поменять резину, то по таким дорогам он вряд ли проедет.
Напомним, что не весь Нижний Тагил превратился в каток. На некоторых улицах коммунальные службу посыпают дороги песком.