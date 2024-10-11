В России мошенники распространяют фейки от имени Роспотребнадзора

Posted 11 октября, 14:38
Published 11 октября, 14:38
Modified 11 октября, 14:40
Updated 11 октября, 14:40
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что мошенники начали рассылать информационные письма, обычно на email, руководителям организаций. В «документах» мошенники просят оказать содействие для связи с сотрудниками, чтобы провести с ними профилактические беседы.
В фейковом документе, который прислал настоящий Роспотребнадзор, «ответственный сотрудник» подписывается как силовик из ФСБ. Почему мошенники решили выбрать именно ФСБ в Роспотребнадзоре — загадка.
Напомним, что с каждым разом мошенники находят все более изощренные способы обмана. Обычно, если поверить словам аферистов, то можно лишиться денег и не столько своих, но и кредитных.
Так, например, группа молодых людей из Свердловской области сумела создать целую фишинговую сеть по бронированию поездок. Они использовали «Бла-бла-кар» и «Авито» для поиска жертв.