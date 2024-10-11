tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 14:38

Published 11 октября, 14:38

Modified 11 октября, 14:40

Updated 11 октября, 14:40

В России мошенники распространяют фейки от имени Роспотребнадзора

В России мошенники распространяют фейки от имени Роспотребнадзора

11 октября 2024, 14:38
Фото: 1MI
В Свердловской области и по всей России мошенники открыли новый способ обмана: они рассылают фейковые документы от Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что мошенники начали рассылать информационные письма, обычно на email, руководителям организаций. В «документах» мошенники просят оказать содействие для связи с сотрудниками, чтобы провести с ними профилактические беседы.

В фейковом документе, который прислал настоящий Роспотребнадзор, «ответственный сотрудник» подписывается как силовик из ФСБ. Почему мошенники решили выбрать именно ФСБ в Роспотребнадзоре — загадка.

Фото: Роспотребнадзор

Напомним, что с каждым разом мошенники находят все более изощренные способы обмана. Обычно, если поверить словам аферистов, то можно лишиться денег и не столько своих, но и кредитных.

Так, например, группа молодых людей из Свердловской области сумела создать целую фишинговую сеть по бронированию поездок. Они использовали «Бла-бла-кар» и «Авито» для поиска жертв.

В Екатеринбурге мошенники орудуют под видом ремонтников
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге посадили ухажера, обманувшего девушку на 14 миллионов рублейВ Нижнем Тагиле 22-летнего мужчину обманули на 4 миллиона рублейВ Екатеринбурге влюбленного студента развели на 300 тысяч
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Фейк#Обман#Роспотребнадзор#Почта#Мошенники#Рассылка#Развод#Екатеринбург#Аферисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика