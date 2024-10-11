В Свердловской области появился еще один «Заслуженный врач РФ»

Posted 11 октября, 08:29
Published 11 октября, 08:29
Modified 11 октября, 08:31
Updated 11 октября, 08:31
Заведующая отделением гематологии в Областной больнице №1 Татьяна Семенова получила такой статус по указу президента России. Врач работает в больнице с 1986 года, тогда пациентов с раком костного мозга считали неизлечимыми, но в 1997 году все изменилось.
С тех пор сотрудники больницы овладели множеством различных методов и инструментов для лечения пациентов с раком костного мозга. 820 человек, именно столько людей удалось спасти благодаря профессионализму и новым технологиям, сообщают в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Напомним, что педагог из Нижнего Тагила смогла попасть в финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года».