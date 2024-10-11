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Posted 11 октября, 08:29

Published 11 октября, 08:29

Modified 11 октября, 08:31

Updated 11 октября, 08:31

В Свердловской области появился еще один «Заслуженный врач РФ»

В Свердловской области появился еще один «Заслуженный врач РФ»

11 октября 2024, 08:29
Фото: Минздрав Свердловской области
Главный гематолог Свердловской области и УрФО Татьяна Семеновна стала «Заслуженным врачом РФ».

Заведующая отделением гематологии в Областной больнице №1 Татьяна Семенова получила такой статус по указу президента России. Врач работает в больнице с 1986 года, тогда пациентов с раком костного мозга считали неизлечимыми, но в 1997 году все изменилось.

С тех пор сотрудники больницы овладели множеством различных методов и инструментов для лечения пациентов с раком костного мозга. 820 человек, именно столько людей удалось спасти благодаря профессионализму и новым технологиям, сообщают в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Напомним, что педагог из Нижнего Тагила смогла попасть в финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

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