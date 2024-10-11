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Posted 11 октября, 10:42

Published 11 октября, 10:42

Modified 11 октября, 10:44

Updated 11 октября, 10:44

В Екатеринбурге семьям бойцов СВО не понабодится прописка для получения выплат

Власти Екатеринбурга упростили получение выплат участникам СВО

11 октября 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге семьям бойцов СВО не понабодится прописка для получения выплат

В Екатеринбурге семьям контрактников, участвующих в СВО, даже при отсутствии свердловской прописки выдадут единовременные выплаты.

Мэр Алексей Орлов подписал постановление о том, что лица, заключившие контракт с Минобороны и вставшие на учет в военкомате Екатеринбурга, получат единовременные выплаты для своих семей без учета места их регистрации.

На сегодняшний день семьи участников СВО получают 2,1 миллиона рублей при заключении бойцом контракта в Екатеринбурге. Средства перечисляют из Федерального, регионального и муниципального бюджетов. Деньги могут получить папа и мама военнослужащего, супруга, бабушка, дедушка или приемные родители. Если боец сирота, то деньги перечислят ему.

Напомним, срочники из других регионов получат свердловскую выплату за участие в СВО.

Семьи бойцов СВО из Свердловской области получат увеличенную единовременную выплату
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#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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