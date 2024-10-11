Власти Екатеринбурга упростили получение выплат участникам СВО

На сегодняшний день семьи участников СВО получают 2,1 миллиона рублей при заключении бойцом контракта в Екатеринбурге. Средства перечисляют из Федерального, регионального и муниципального бюджетов. Деньги могут получить папа и мама военнослужащего, супруга, бабушка, дедушка или приемные родители. Если боец сирота, то деньги перечислят ему.