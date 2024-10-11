Во время пожара в Первоуральске скончалась девочка

Posted 11 октября, 03:27
Published 11 октября, 03:27
Modified 11 октября, 03:29
Updated 11 октября, 03:29
Известно, что загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Из дома эвакуировали 15 человек, среди них было трое детей, пишет «Первоуральск.ру».
Во время пожара погибла девочка, учившаяся в восьмом классе. По предварительной информации, она находилась дома одна.
Напомним, ночью 7 октября 2024 года в Артемовском случился пожар в частном доме, во время которого скончались несколько молодых людей. Один труп опознать не удалось, поэтому пришлось отправить на экспертизу, чтобы идентифицировать.