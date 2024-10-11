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Posted 11 октября, 03:27

Published 11 октября, 03:27

Modified 11 октября, 03:29

Updated 11 октября, 03:29

Во время пожара в Первоуральске скончалась девочка

Во время пожара в Первоуральске скончалась девочка

11 октября 2024, 03:27
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске погибла девочка во время пожара в пятиэтажном доме. ЧП случилось 9 октября 2024 года.

Известно, что загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Из дома эвакуировали 15 человек, среди них было трое детей, пишет «Первоуральск.ру».

Во время пожара погибла девочка, учившаяся в восьмом классе. По предварительной информации, она находилась дома одна.

Напомним, ночью 7 октября 2024 года в Артемовском случился пожар в частном доме, во время которого скончались несколько молодых людей. Один труп опознать не удалось, поэтому пришлось отправить на экспертизу, чтобы идентифицировать.

Стали известны подробности страшного пожара с четырьмя погибшими в Артемовском
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