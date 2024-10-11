Все металлические предметы в доме заблестят: как удалить ржавчину без бытовой химии

Posted 11 октября, 09:55
Published 11 октября, 09:55
Modified 11 октября, 09:57
Updated 11 октября, 09:57
Ржавчина на смесителях, раковине, рабочих инструментах может стать настоящим кошмаром. Фактически вещь становится непригодной для использования. Например, разве можно выровнять стену разъеденным коррозией шпателем или хранить питьевую воду в ржавом ведре? На самом деле, решить проблему достаточно просто. Использовать при этом бытовую химию совсем не обязательно.
Одним из самых доступных и эффективных средств для удаления ржавчины считается белый столовый уксус. Просто замочите ржавые предметы в уксусе на несколько часов, затем протрите их губкой или щеткой. После этого хорошо промойте водой и высушите. Для очень ржавых участков возможно потребуется дополнительное время воздействия.
Если предмет большой или имеет электрические компоненты, обильно распылите уксус на ржавый участок или положите на ржавый участок ткань, смоченную уксусом, — советуют эксперты портала thespruce.com.
Также можно посоветовать для борьбы со ржавчиной пасту из лимонного сока и соли. Смешайте чайную ложку соли с чайной ложкой лимонного сока (можно взять меньше, тогда паста получится гуще). Нанесите средство на ржавые места и оставьте для воздействия на полчаса. После этого нужно отшлифовать поверхность.
Оригинальный способ удаления ржавчины — пищевая сода и картофель. Все дело в том, что этот корнеплод содержит щавелевую кислоту, которая используется для производства специализированных средств против ржавчины. Сода в данном случае будет выступать в роли мягкого абразива.
Очень эффективно действует на пораженные коррозией предметы порошок лимонной кислоты в сочетании с содой.
Сделайте пасту, смешав равные части лимонной кислоты и пищевой соды с ½ части воды в небольшой миске до образования пасты. Нанесите пасту на ржавый металл губкой. Оставьте пасту на 30 минут. С помощью влажной щетки очистите ржавчину с металла. Промойте предмет и хорошо высушите, — советует портал thespruce.com.
А вот еще какие интересные лайфхаки для удаления ржавчины можно использовать в быту:
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