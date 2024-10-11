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Posted 11 октября, 09:55

Published 11 октября, 09:55

Modified 11 октября, 09:57

Updated 11 октября, 09:57

Все металлические предметы в доме заблестят: как удалить ржавчину без бытовой химии

Все металлические предметы в доме заблестят: как удалить ржавчину без бытовой химии

11 октября 2024, 09:55
Фото: Photo by michael schaffler on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Ржавчина появляется на различных металлических предметах из-за повышенной влажности. Если не принимать меры, она просто разрушит металл. Вот несколько эффективных методов, как удалить некрасивый налет и вернуть предметам первоначальный вид.

Ржавчина на смесителях, раковине, рабочих инструментах может стать настоящим кошмаром. Фактически вещь становится непригодной для использования. Например, разве можно выровнять стену разъеденным коррозией шпателем или хранить питьевую воду в ржавом ведре? На самом деле, решить проблему достаточно просто. Использовать при этом бытовую химию совсем не обязательно.

Одним из самых доступных и эффективных средств для удаления ржавчины считается белый столовый уксус. Просто замочите ржавые предметы в уксусе на несколько часов, затем протрите их губкой или щеткой. После этого хорошо промойте водой и высушите. Для очень ржавых участков возможно потребуется дополнительное время воздействия.

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Если предмет большой или имеет электрические компоненты, обильно распылите уксус на ржавый участок или положите на ржавый участок ткань, смоченную уксусом, — советуют эксперты портала thespruce.com.

Также можно посоветовать для борьбы со ржавчиной пасту из лимонного сока и соли. Смешайте чайную ложку соли с чайной ложкой лимонного сока (можно взять меньше, тогда паста получится гуще). Нанесите средство на ржавые места и оставьте для воздействия на полчаса. После этого нужно отшлифовать поверхность.

Оригинальный способ удаления ржавчины — пищевая сода и картофель. Все дело в том, что этот корнеплод содержит щавелевую кислоту, которая используется для производства специализированных средств против ржавчины. Сода в данном случае будет выступать в роли мягкого абразива.

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Очень эффективно действует на пораженные коррозией предметы порошок лимонной кислоты в сочетании с содой.

Сделайте пасту, смешав равные части лимонной кислоты и пищевой соды с ½ части воды в небольшой миске до образования пасты. Нанесите пасту на ржавый металл губкой. Оставьте пасту на 30 минут. С помощью влажной щетки очистите ржавчину с металла. Промойте предмет и хорошо высушите, — советует портал thespruce.com.

А вот еще какие интересные лайфхаки для удаления ржавчины можно использовать в быту:

  • Ржавый нож воткните в картофелину и оставьте на несколько часов. Если процесс не зашел слишком далеко, то ржавчина отойдет бесследно.
  • Сотрите пятна ржавчины с крана или раковины скатанными шариками из фольги.
  • На легкие пятна ржавчины нанесите кетчуп, оставьте на два часа и промойте водой. Результат вас удивит.

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