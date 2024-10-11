Все металлические предметы в доме заблестят: как удалить ржавчину без бытовой химии

Одним из самых доступных и эффективных средств для удаления ржавчины считается белый столовый уксус. Просто замочите ржавые предметы в уксусе на несколько часов, затем протрите их губкой или щеткой. После этого хорошо промойте водой и высушите. Для очень ржавых участков возможно потребуется дополнительное время воздействия.