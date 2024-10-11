Житель Дегтярска лишил жизни знакомого из-за сломанного унитаза

Posted 11 октября, 06:49
Published 11 октября, 06:49
Modified 11 октября, 06:51
Updated 11 октября, 06:51
Инцидент произошел 1 января этого года. Житель Дегтярска вместе с друзьями распивал спиртные напитки у себя дома. К ним в гости зашел потерпевший. В какой-то момент он случайно сломал унитаз.
Тогда хозяин дома сначала выгнал гостя, а затем, вооружившись кухонным ножом, догнал его на улице и ударил в живот. После этого мужчина вернулся домой и продолжил выпивать с друзьями. Орудие убийства он отмыл и положил в стол.
Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.
Убийца отправится в колонию на 9 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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