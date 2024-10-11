Житель Дегтярска лишил жизни знакомого из-за сломанного унитаза

Тогда хозяин дома сначала выгнал гостя, а затем, вооружившись кухонным ножом, догнал его на улице и ударил в живот. После этого мужчина вернулся домой и продолжил выпивать с друзьями. Орудие убийства он отмыл и положил в стол.