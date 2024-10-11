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Posted 11 октября, 06:54

Published 11 октября, 06:54

Modified 11 октября, 06:56

Updated 11 октября, 06:56

Житель Екатеринбурга ограбил ювелирный магазин на 400 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга ограбил ювелирный магазин на 400 тысяч рублей

11 октября 2024, 06:54
Фото: Полиция Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали 32-летнего мужчину, который ограбил ювелирный магазин в районе Эльмаша. Происшествие случилось 10 октября 2024 года.

Екатеринбуржец, зайдя в магазин, попросил сотрудницу показать ему золотые цепочки. Когда девушка показала ему товар, мужчина вместе с цепочками выбежал и скрылся, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Правоохранители изучили записи с видеокамер и вскоре установили личность грабителя. Горожанина задержали. Выяснилось, что он причастен и к другим подобным преступлениям в городе. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге пьяный посетитель украл из магазина упаковку с банками пива. Вскоре он был задержан.

У екатеринбурженки украли браслет Cartier, кулон Mercury и 1 млн рублей
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