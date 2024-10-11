Житель Екатеринбурга ограбил ювелирный магазин на 400 тысяч рублей

Posted 11 октября, 06:54
Published 11 октября, 06:54
Modified 11 октября, 06:56
Updated 11 октября, 06:56
Екатеринбуржец, зайдя в магазин, попросил сотрудницу показать ему золотые цепочки. Когда девушка показала ему товар, мужчина вместе с цепочками выбежал и скрылся, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Правоохранители изучили записи с видеокамер и вскоре установили личность грабителя. Горожанина задержали. Выяснилось, что он причастен и к другим подобным преступлениям в городе. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге пьяный посетитель украл из магазина упаковку с банками пива. Вскоре он был задержан.