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Posted 12 октября 2024, 05:33

Published 12 октября 2024, 05:33

Modified 12 октября 2024, 05:35

Updated 12 октября 2024, 05:35

Лжеполицейские ходят по квартирам и собирают отпечатки пальцев в Екатеринбурге

Лжеполицейские ходят по квартирам и собирают отпечатки пальцев в Екатеринбурге

12 октября 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney.
Жителей Екатеринбурга призывают быть бдительнее. В городе орудуют мошенники, которые под видом сотрудников правоохранительных органов ходят по квартирам и берут у горожан отпечатки пальцев.

Информацию об этом рассылают в родительских школьных чатах. В тексте указано, что мошенники могут быть в форме полицейских и иметь при себе фальшивые документы.

В преддверии переписи населения они просят екатеринбуржцев предъявить паспорта, а также сделать фото или снять отпечатки пальцев. При себе у аферистов имеются списки жильцов домов и биометрические устройства.

Однако в полиции Екатеринбурга сообщили изданию Ура.ру, что информации об этом им не поступало. Но в ведомстве все равно призвали быть граждан бдительнее.

Также в связи с выходом новой пятитысячной купюры в Свердловской области активизировались мошенники, которые рассказывают, что нужно менять старые банкноты на новые.

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