Лжеполицейские ходят по квартирам и собирают отпечатки пальцев в Екатеринбурге

Posted 12 октября 2024, 05:33
Published 12 октября 2024, 05:33
Modified 12 октября 2024, 05:35
Updated 12 октября 2024, 05:35
Информацию об этом рассылают в родительских школьных чатах. В тексте указано, что мошенники могут быть в форме полицейских и иметь при себе фальшивые документы.
В преддверии переписи населения они просят екатеринбуржцев предъявить паспорта, а также сделать фото или снять отпечатки пальцев. При себе у аферистов имеются списки жильцов домов и биометрические устройства.
Однако в полиции Екатеринбурга сообщили изданию Ура.ру, что информации об этом им не поступало. Но в ведомстве все равно призвали быть граждан бдительнее.
Также в связи с выходом новой пятитысячной купюры в Свердловской области активизировались мошенники, которые рассказывают, что нужно менять старые банкноты на новые.