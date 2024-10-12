Многодетной вдове бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за смерть мужа

Posted 12 октября, 06:49
Published 12 октября, 06:49
Modified 12 октября, 06:51
Updated 12 октября, 06:51
По словам женщины, муж подписал контракт и отправился на фронт для того, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. В семье воспитываются две дочери и семимесячный сын.
Боец перестал выходить на связь через два месяца. Оказалось, что он погиб, простились со свердловчанином 9 сентября, пишет Е1. Однако, когда жена обратилась за посмертной выплатой в 1,5 миллиона рублей, ей было отказано. Причиной стало то, что он погиб под Курском, а не в зоне проведения спецоперации.
К ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов. Он выясняет, единичный ли это случай и насколько правомерен отказ.
Ранее боец СВО из Режа обратился в прокуратуру, так как ему было отказано в выплате за ранение.