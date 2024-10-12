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Posted 12 октября, 06:49

Published 12 октября, 06:49

Modified 12 октября, 06:51

Updated 12 октября, 06:51

Многодетной вдове бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за смерть мужа

Многодетной вдове бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за смерть мужа

12 октября 2024, 06:49
Фото: 1MI
Овдовевшей матери троих детей из Екатеринбурга отказали в выплате за смерть супруга на СВО.

По словам женщины, муж подписал контракт и отправился на фронт для того, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. В семье воспитываются две дочери и семимесячный сын.

Боец перестал выходить на связь через два месяца. Оказалось, что он погиб, простились со свердловчанином 9 сентября, пишет Е1. Однако, когда жена обратилась за посмертной выплатой в 1,5 миллиона рублей, ей было отказано. Причиной стало то, что он погиб под Курском, а не в зоне проведения спецоперации.

К ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов. Он выясняет, единичный ли это случай и насколько правомерен отказ.

Ранее боец СВО из Режа обратился в прокуратуру, так как ему было отказано в выплате за ранение.

Власти Екатеринбурга упростили получение выплат участникам СВО
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