Многодетной вдове бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за смерть мужа

Боец перестал выходить на связь через два месяца. Оказалось, что он погиб, простились со свердловчанином 9 сентября, пишет Е1. Однако, когда жена обратилась за посмертной выплатой в 1,5 миллиона рублей, ей было отказано. Причиной стало то, что он погиб под Курском, а не в зоне проведения спецоперации.