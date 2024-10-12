Осенью сыпьте эти удобрения прямо под кусты: ягоды вырастут размером с кулак

Posted 12 октября, 09:32
Published 12 октября, 09:32
Modified 12 октября, 09:34
Updated 12 октября, 09:34
Осенняя подкормка помогает кустарникам накопить питательные вещества, которые будут необходимы для ростa и плодоношения в весенний период. Середина октября — оптимальное для этого время, однако при желании можно подкармливать растения вплоть до серьезных заморозков. Какие удобрения лучше внести под кусты, рассказывает блогер-агроном, специалист компании «Семена Алтая» Виктория Карелина.
Для осенней подкормки плодовых кустарников рекомендуется использовать:
Если почва очень сухая и уже потрескалась, слегка рыхлим грунт и поливаем приствольный круг небольшим количеством воды. Вносим 30-40 граммов сульфата калия, 30-40 граммов суперфосфата и любые органические удобрения — можно смешать несколько видов между собой, можно заменить их хорошо перепревшим компостом или навозом, — советует Виктория Карелина.
После внесения удобрений необходимо еще раз прорыхлить почву, чтобы заделать удобрения в грунт. После этого нужно замульчировать приствольный круг при помощи торфа.
Не стоит вносить большое количество азотных удобрений осенью, так как это может вызвать активный рост побегов, которые не успеют окрепнуть перед холодами и вымерзнут, нанеся ущерб всему растению. Кроме подкормки осенью обратите внимание на обрезку кустарников: удалите старые и больные ветки. Следите за осадками — если осень сухая, не забывайте о поливе после подкормки.
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