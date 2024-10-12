Осенью сыпьте эти удобрения прямо под кусты: ягоды вырастут размером с кулак

Не стоит вносить большое количество азотных удобрений осенью, так как это может вызвать активный рост побегов, которые не успеют окрепнуть перед холодами и вымерзнут, нанеся ущерб всему растению. Кроме подкормки осенью обратите внимание на обрезку кустарников: удалите старые и больные ветки. Следите за осадками — если осень сухая, не забывайте о поливе после подкормки.