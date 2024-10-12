Пенсионер с кнопочным телефоном пропал в Новоуральске

Posted 12 октября, 08:06
Published 12 октября, 08:06
Modified 12 октября, 08:08
Updated 12 октября, 08:08
Николай Курбатов, 1955 года рождения, был в СНТ Автозаводец-1. 10 октября он ушел из дома и пропал, на связь не выходит.
Рост пенсионера составляет 170 сантиметров, он среднего телосложения. Осложняет поиски то, что неизвестно, во что свердловчанин был одет. При себе у него имелся кнопочный телефон, а вот пропуска в город не было.
В полиции Новоуральска просят всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Николая Курбатова, или при его обнаружении сообщить об этом в дежурную часть.
А в Екатеринбурге разыскивается местный житель, который улетел в Сочи и пропал.