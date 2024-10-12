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Posted 12 октября, 08:06

Published 12 октября, 08:06

Modified 12 октября, 08:08

Updated 12 октября, 08:08

Пенсионер с кнопочным телефоном пропал в Новоуральске

Пенсионер с кнопочным телефоном пропал в Новоуральске

12 октября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
В Новоуральске разыскивается пожилой человек, пропавший в саду.

Николай Курбатов, 1955 года рождения, был в СНТ Автозаводец-1. 10 октября он ушел из дома и пропал, на связь не выходит.

Рост пенсионера составляет 170 сантиметров, он среднего телосложения. Осложняет поиски то, что неизвестно, во что свердловчанин был одет. При себе у него имелся кнопочный телефон, а вот пропуска в город не было.

Фото: МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский

В полиции Новоуральска просят всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Николая Курбатова, или при его обнаружении сообщить об этом в дежурную часть.

А в Екатеринбурге разыскивается местный житель, который улетел в Сочи и пропал.

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