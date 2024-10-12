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Posted 12 октября, 08:47

Published 12 октября, 08:47

Modified 12 октября, 08:49

Updated 12 октября, 08:49

Председатель Совета ветеранов РЖД скончалась в Нижнем Тагиле

Председатель Совета ветеранов РЖД скончалась в Нижнем Тагиле

12 октября 2024, 08:47
Фото: 1MI
На 71-м году жизни в Нижнем Тагиле умерла председатель Совета ветеранов РЖД Анна Столбова. Простятся с ней 12 октября.

Тагильчанка больше 30 лет трудилась оператором станции и была председателем профкома местного отделения РЖД. А выйдя на пенсию, стала председателем Совета ветеранов. Коллеги отмечают, что Анна Столбова была верным товарищем, профессионалом и активисткой. Ее деятельность отмечена медалями и наградами.

У усопшей остались муж, дети и внуки, которых она очень любила. Родные рассказали, что тагильчанка выступала на концертах, была рукодельницей, а в молодости прыгала с парашютом. О ее гибели они говорят с болью и горечью.

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Прощание с Анной Столбовой пройдет 12 октября 2024 года, рассказали TagilCity.ru в яохоронном доме «Реквием». В этот же день похоронят экс-руководителя методического отдела Центральной библиотеки Нижнего Тагила Наталию Рамазанову.

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