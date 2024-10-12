Председатель Совета ветеранов РЖД скончалась в Нижнем Тагиле

Posted 12 октября, 08:47
Published 12 октября, 08:47
Modified 12 октября, 08:49
Updated 12 октября, 08:49
Тагильчанка больше 30 лет трудилась оператором станции и была председателем профкома местного отделения РЖД. А выйдя на пенсию, стала председателем Совета ветеранов. Коллеги отмечают, что Анна Столбова была верным товарищем, профессионалом и активисткой. Ее деятельность отмечена медалями и наградами.
У усопшей остались муж, дети и внуки, которых она очень любила. Родные рассказали, что тагильчанка выступала на концертах, была рукодельницей, а в молодости прыгала с парашютом. О ее гибели они говорят с болью и горечью.
Прощание с Анной Столбовой пройдет 12 октября 2024 года, рассказали TagilCity.ru в яохоронном доме «Реквием». В этот же день похоронят экс-руководителя методического отдела Центральной библиотеки Нижнего Тагила Наталию Рамазанову.