Продажи алкоголя снижаются в Свердловской области

Posted 12 октября, 07:31
Published 12 октября, 07:31
Modified 12 октября, 07:33
Updated 12 октября, 07:33
Интервью Креков давал в эфире «4 канала». Он сравнил показатели продаж алкоголя в течение десятилетий. По его словам, они снизились, но все равно остаются высокими.
Также он высказался против введения сухого закона. Однако отметил, что обязательно нужны ограничения по торговле вблизи школ и при проведении массовых мероприятий.
Еще замгубернатора рассказал, что некоторые свердловчане переезжают в город, так как в сельских территориях уровень употребления алкоголя намного выше.
Между тем, в Свердловской области власти хотят ввести новое ограничение на продажу спиртного.