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Posted 12 октября, 07:31

Published 12 октября, 07:31

Modified 12 октября, 07:33

Updated 12 октября, 07:33

В Свердловской области снижаются продажи спиртного

Продажи алкоголя снижаются в Свердловской области

12 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI

В Свердловской области снижаются продажи спиртного

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе снижаются продажи спиртного, однако жители не стали меньше пить.

Интервью Креков давал в эфире «4 канала». Он сравнил показатели продаж алкоголя в течение десятилетий. По его словам, они снизились, но все равно остаются высокими.

Также он высказался против введения сухого закона. Однако отметил, что обязательно нужны ограничения по торговле вблизи школ и при проведении массовых мероприятий.

Еще замгубернатора рассказал, что некоторые свердловчане переезжают в город, так как в сельских территориях уровень употребления алкоголя намного выше.

Между тем, в Свердловской области власти хотят ввести новое ограничение на продажу спиртного.

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#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Алкоголь#Магазин#Продажи#Трезвость#Екатеринбург
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