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Posted 12 октября, 10:21

Published 12 октября, 10:21

Modified 12 октября, 10:23

Updated 12 октября, 10:23

Режим короткой стирки ставим на паузу: почему спешка вредна для одежды

Режим короткой стирки ставим на паузу: почему спешка вредна для одежды

12 октября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Многие хозяйки используют режим короткой стирки, чтобы быстрее избавиться от груды белья. Но что они выигрывают при этом, кроме времени? И может ли короткий режим заменить полноценную стирку?

Режим короткой стирки есть практически во всех современных машинах. И многие потребители постоянно им пользуются по целому ряду причин.

  • Экономия времени. Одним из главных достоинств программы быстрой стирки является значительное сокращение времени стирки. Она позволяет освежить слегка загрязненную одежду за 15-30 минут.
  • Удобство. Быстрая стирка удобна для тех, кто ведет активный образ жизни. Это особенно актуально перед важной встречей или событием.
  • Экономия энергии. Большинство стиральных машин тратит меньше энергии с программой быстрой стирки по сравнению с полноформатными циклами. Это связано с сокращением времени работы мотора и нагрева воды.
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  • Сохранение тканей. Быстрая стирка, как правило, осуществляется при низких температурах, что помогает сохранять цвет и структуру тканей.
  • Возможность частой стирки. Благодаря быстрой программе можно чаще стирать небольшие объемы грязного белья, что позволяет поддерживать порядок в гардеробе и не накапливать грязную одежду.

Преимущества, как видим, действительно есть. Теперь разберемся с недостатками этого способа стирки. Во-первых, программы быстрой стирки неэффективны для удаления сильных загрязнений и запахов. Чаще всего такой режим предназначен для освежения одежды, а не для глубокой стирки.

Во-вторых, при быстрой стирке все микроорганизмы, в том числе пылевые клещи, остаются на одежде — за 15-20 минут они просто не успевают погибнуть. В-третьих, быстрая стирка не подходит для больших объемов.

Полотенца, махровые халаты, постельное белье в процессе быстрой стирки не успевают равномерно распределится внутри барабана. Это приводит к тому, что намокшие вещи сбиваются в ком и становятся неуправляемыми. Они с немалой силой бьются об стенки барабана и могут его повредить, — пишет автор блога на портале ixbt.com.
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Если вы все же выбираете режим быстрой стирки, то нужно соблюдать несколько простых правил:

  1. Не загружать в барабан большое количество белья.
  2. Не сыпать большое количество стирального порошка, так как он просто не выполоскается из волокон ткани.
  3. Замочите белье перед стиркой на 20 минут — так вы справитесь с сильными загрязнениями.
  4. Запускайте хотя бы раз в месяц машину на холостую стирку с добавлением уксуса — он поможет убить микробы, уничтожит плесень и справится с неприятным запахом.

Ранее эксперты поделились лайфхаком по стирке кухонных полотенец от французских домохозяек.

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