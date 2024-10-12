Режим короткой стирки ставим на паузу: почему спешка вредна для одежды

Преимущества, как видим, действительно есть. Теперь разберемся с недостатками этого способа стирки. Во-первых, программы быстрой стирки неэффективны для удаления сильных загрязнений и запахов. Чаще всего такой режим предназначен для освежения одежды, а не для глубокой стирки.