Режим короткой стирки ставим на паузу: почему спешка вредна для одежды

Posted 12 октября, 10:21
Published 12 октября, 10:21
Modified 12 октября, 10:23
Updated 12 октября, 10:23
Режим короткой стирки есть практически во всех современных машинах. И многие потребители постоянно им пользуются по целому ряду причин.
Преимущества, как видим, действительно есть. Теперь разберемся с недостатками этого способа стирки. Во-первых, программы быстрой стирки неэффективны для удаления сильных загрязнений и запахов. Чаще всего такой режим предназначен для освежения одежды, а не для глубокой стирки.
Во-вторых, при быстрой стирке все микроорганизмы, в том числе пылевые клещи, остаются на одежде — за 15-20 минут они просто не успевают погибнуть. В-третьих, быстрая стирка не подходит для больших объемов.
Полотенца, махровые халаты, постельное белье в процессе быстрой стирки не успевают равномерно распределится внутри барабана. Это приводит к тому, что намокшие вещи сбиваются в ком и становятся неуправляемыми. Они с немалой силой бьются об стенки барабана и могут его повредить, — пишет автор блога на портале ixbt.com.
Если вы все же выбираете режим быстрой стирки, то нужно соблюдать несколько простых правил:
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