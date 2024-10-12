Рвота и температура: дети массово отравились в школе Екатеринбурга

Posted 12 октября, 12:05
Published 12 октября, 12:05
Modified 12 октября, 12:07
Updated 12 октября, 12:07
Родители детей, учащихся начальной школы и старших классов, говорят, что заболевшие ели котлеты из свинины в школьной столовой. У них рвота и поднялась температура. Однако, нехорошо себя чувствуют некоторые школьники, которые не употребляли котлеты в пищу, пишет Е1.
Родители считают, что в образовательном учреждении, возможно, кишечный грипп. Информацией об отравлении заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет. Специалисты организовали проверку, опрашивают свидетелей, устанавливают число пострадавших и выясняют степень причиненного вреда, сообщили в ведомстве.
Накануне стало известно, что несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами, заказанными в службе доставки.