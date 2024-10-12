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Posted 12 октября, 12:05

Published 12 октября, 12:05

Modified 12 октября, 12:07

Updated 12 октября, 12:07

В Екатеринбурге дети массово отравились в школе

Рвота и температура: дети массово отравились в школе Екатеринбурга

12 октября 2024, 12:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге дети массово отравились в школе

В Академическом районе Екатеринбурга у учеников школы № 79 зафиксировано массовое отравление после обеда в столовой. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Родители детей, учащихся начальной школы и старших классов, говорят, что заболевшие ели котлеты из свинины в школьной столовой. У них рвота и поднялась температура. Однако, нехорошо себя чувствуют некоторые школьники, которые не употребляли котлеты в пищу, пишет Е1.

Родители считают, что в образовательном учреждении, возможно, кишечный грипп. Информацией об отравлении заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет. Специалисты организовали проверку, опрашивают свидетелей, устанавливают число пострадавших и выясняют степень причиненного вреда, сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами, заказанными в службе доставки.

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