Рвота и температура: дети массово отравились в школе Екатеринбурга

Родители детей, учащихся начальной школы и старших классов, говорят, что заболевшие ели котлеты из свинины в школьной столовой. У них рвота и поднялась температура. Однако, нехорошо себя чувствуют некоторые школьники, которые не употребляли котлеты в пищу, пишет Е1.