Спортивный праздник самбо и ГТО прошел в Верхней Пышме

Школьники со всей Свердловской области приняли участие сразу в двух праздниках «Самбо и ГТО в школу» и «Самбо и ГТО в селах» Областного фестиваля спорта, которые прошли 12 октября 2024 года в Верхней Пышме.

Региональное спортивное событие состоялось в верхнепышминском Дворце спорта. Участниками фестиваля стали 44 команды из 25 городов Среднего Урала. В прошлом году мероприятие собрало 24 команды из 17 муниципалитетов. В прошлом году мы впервые встретились в Верхней Пышме на фестивалях «Самбо и ГТО в школу» и «Самбо и ГТО в сельской местности». В этом году участников стало в два раза больше, значит, мы движемся в правильном направлении. Желаю всем спортсменам выложиться на полную, получить яркие эмоции, — подчеркнул координатор проекта «Zа самбо в Свердловской области» Алексей Свалов. Фото: Общественный совет проекта «Zа самбо» в Свердловской области Спортсмены соревновались в категории от 14 до 17 лет (V–VI ступени Комплекса ГТО). Им предстояло пройти ряд испытаний: бег, отжимания, подтягивания, стрельба. Кроме того, школьники попробовали свои силы в самбо. Хочу пожелать ребятам заниматься самбо, нашим национальным видом спорта, и ежегодно выполнять нормативы ГТО, постоянно улучшая свой результат, — напутствовал участников соревнований заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области Константин Деев. Фото: Общественный совет проекта «Zа самбо» в Свердловской области Воспитанники спортивной школы Единоборств (ГО Верхняя Пышма) провели для школьников разогревающую зарядку и интересный мастер-класс Элементы самбо, которые входят в комплекс ГТО, просты в исполнении, при этом могут пригодиться в трудной ситуации. Как правильно падать, если вы поскользнулись на льду, как постоять за себя в трудной ситуации. Сегодняшние участники увезут эти знания с собой, — рассказал директор СШ Единоборств, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Все желающие могли взять у спортивной звезды автограф. Фото: Общественный совет проекта «Zа самбо» в Свердловской области Ученица СОШ №3 муниципального образования Алапаевск Анна Закожурникова поделилась своими впечатлениями о фестивале: До сегодняшнего дня я никогда не была на борцовском ковре. Было тревожно. На мастер-классе внимательно следила за каждым движением тренера и у меня все получилось. Меня научили правильно падать, я освоила приемы самозащиты, мне очень понравилось. Отметим, мероприятие организовано при поддержке общественного совета «Zа самбо», Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и РЦФКС «КАРАТЭ» — регионального оператора комплекса ГТО на территории региона. Фото: Общественный совет проекта «Zа самбо» в Свердловской области Ранее TagilCity.ru рассказывал о проведении в Нижнем Тагиле II Фестиваля по пляжному самбо. II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле Узнать подробнее