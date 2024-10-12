Стая бродячих собак в Екатеринбурге искусала девушку у детсада

Жители Пионерского и ранее обращали внимание на стаю животных. 10 октября собаки напали на местную жительницу, которая проходила мимо. Они порвали ей одежду и укусили за ногу. Спасла пострадавшую случайная женщина. Она отогнала свору с помощью палки.