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Posted 12 октября, 12:43

Published 12 октября, 12:43

Modified 12 октября, 12:45

Updated 12 октября, 12:45

Стая бродячих собак в Екатеринбурге искусала девушку у детсада

Стая бродячих собак в Екатеринбурге искусала девушку у детсада

12 октября 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге стая бездомных собак напала на девушку около детского сада на улице Советской и искусала ее. Пострадавшей придется ставить уколы от бешенства.

Жители Пионерского и ранее обращали внимание на стаю животных. 10 октября собаки напали на местную жительницу, которая проходила мимо. Они порвали ей одежду и укусили за ногу. Спасла пострадавшую случайная женщина. Она отогнала свору с помощью палки.

После сообщений в СМИ прокуратура инициировала проверку. В ведомстве будут выяснять, насколько своевременно подрядчик, с которым заключен контракт, отлавливает безнадзорных животных.

Напомним, что 5 октября 2024 года в Лесном дикая лиса напала на человека. Инцидент произошел прямо в городе. Пострадавший обратился в больницу. Для лисиц в городе разложат специальные приманки с вакциной от бешенства.

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