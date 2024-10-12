Стая бродячих собак в Екатеринбурге искусала девушку у детсада

Posted 12 октября, 12:43
Published 12 октября, 12:43
Modified 12 октября, 12:45
Updated 12 октября, 12:45
Жители Пионерского и ранее обращали внимание на стаю животных. 10 октября собаки напали на местную жительницу, которая проходила мимо. Они порвали ей одежду и укусили за ногу. Спасла пострадавшую случайная женщина. Она отогнала свору с помощью палки.
После сообщений в СМИ прокуратура инициировала проверку. В ведомстве будут выяснять, насколько своевременно подрядчик, с которым заключен контракт, отлавливает безнадзорных животных.
Напомним, что 5 октября 2024 года в Лесном дикая лиса напала на человека. Инцидент произошел прямо в городе. Пострадавший обратился в больницу. Для лисиц в городе разложат специальные приманки с вакциной от бешенства.