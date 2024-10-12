Свежим укропом будете лакомиться ранней весной: можно ли посадить зелень в октябре

Лучшее время для посева зелени под зиму — с конца сентября до середины ноября, в зависимости от климатических условий вашего региона. Семена сажайте на глубину в 1-2 сантиметра (в зависимости от их размера) и не забывайте оставлять расстояние между рядами, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию.