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Posted 12 октября, 11:24

Published 12 октября, 11:24

Modified 12 октября, 11:26

Updated 12 октября, 11:26

Агроном Коврижных: осенью посадите на грядках зелень — весной будете с витаминам

Свежим укропом будете лакомиться ранней весной: можно ли посадить зелень в октябре

12 октября 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney

Агроном Коврижных: осенью посадите на грядках зелень — весной будете с витаминам

Сюжет
Дом и сад
Уже с приходом первых теплых дней весной вы сможете наслаждаться свежей зеленью, если посадите ее в октябре или начале ноября. Оказывается, многие виды зелени устойчивы к холодам и прекрасно чувствуют себя зимой.

Есть как минимум две причины, чтобы посадить зелень осенью, считает блогер-агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных. Первая причина — меньше хлопот весной, не нужно будет готовить грядки. Вторая причина — свежие витамины можно будет получить почти на полмесяца раньше, чем при весенней посадке.

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Для зимней посадки лучше выбирать морозоустойчивые культуры:

  • Укроп. Активно растет при низких температурах и абсолютно не боится заморозков.
  • Петрушка. Также хорошо перезимует и даст урожай ранней весной.
  • Шпинат. Быстрорастущее растение, которое можно сеять поздней осенью.
  • Мелисса и мята. Ароматные травы, которые приживаются и быстро растут при благоприятных условиях.
  • Лук-батун. Хорошо переносит холод и дает урожай в начале сезона.

Найдите солнечное, защищенное от ветров место — это может быть южная или юго-западная сторона участка. Подготовьте почву заранее, удалив все сорняки и камни. Хорошо перекопайте грядку на глубину около 20 сантиметров, добавьте перегной или компост.

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Лучшее время для посева зелени под зиму — с конца сентября до середины ноября, в зависимости от климатических условий вашего региона. Семена сажайте на глубину в 1-2 сантиметра (в зависимости от их размера) и не забывайте оставлять расстояние между рядами, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию.

Температура воздуха должна быть около 0 градусов Цельсия, а почвы 2-4 градусов тепла <…> Не забудьте, что при посеве под зиму семян должно быть на 30% больше! — советует Анастасия Коврижных.

После посева рекомендуется замульчировать грядки. Это поможет защитить семена от промерзания и сохранит влагу. Используйте защитные материалы — солому или перепревшие опилки. Поливать посаженную в зиму зелень не нужно. Укройте грядки, чтобы защитить растения от сильных морозов.

А вот таким способом можно подкормить плодовые кустарники осенью.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Зима#Осень#Дача#Посадка#Зелень#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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