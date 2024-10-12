Свежим укропом будете лакомиться ранней весной: можно ли посадить зелень в октябре

Posted 12 октября, 11:24
Published 12 октября, 11:24
Modified 12 октября, 11:26
Updated 12 октября, 11:26
Есть как минимум две причины, чтобы посадить зелень осенью, считает блогер-агроном, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных. Первая причина — меньше хлопот весной, не нужно будет готовить грядки. Вторая причина — свежие витамины можно будет получить почти на полмесяца раньше, чем при весенней посадке.
Для зимней посадки лучше выбирать морозоустойчивые культуры:
Найдите солнечное, защищенное от ветров место — это может быть южная или юго-западная сторона участка. Подготовьте почву заранее, удалив все сорняки и камни. Хорошо перекопайте грядку на глубину около 20 сантиметров, добавьте перегной или компост.
Лучшее время для посева зелени под зиму — с конца сентября до середины ноября, в зависимости от климатических условий вашего региона. Семена сажайте на глубину в 1-2 сантиметра (в зависимости от их размера) и не забывайте оставлять расстояние между рядами, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию.
Температура воздуха должна быть около 0 градусов Цельсия, а почвы 2-4 градусов тепла <…> Не забудьте, что при посеве под зиму семян должно быть на 30% больше! — советует Анастасия Коврижных.
После посева рекомендуется замульчировать грядки. Это поможет защитить семена от промерзания и сохранит влагу. Используйте защитные материалы — солому или перепревшие опилки. Поливать посаженную в зиму зелень не нужно. Укройте грядки, чтобы защитить растения от сильных морозов.
А вот таким способом можно подкормить плодовые кустарники осенью.