В Нижнем Тагиле ушла из жизни экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки

Posted 12 октября, 06:30
Published 12 октября, 06:30
Modified 12 октября, 06:32
Updated 12 октября, 06:32
Она переехала в Нижний Тагил в 1975 году и утроилась на работу библиотекарем, посвятив этой деятельности 45 лет жизни. Коллеги отмечают, что Наталия Рамазанова была очень активным и ответственным сотрудником и специалистом, членом профкома и правления «Клуба любителей книги», хорошим организатором. Тагильчанка удостоена многих наград, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».
У библиотекаря остались дети и внуки. Родные и близкие с теплом вспоминают ее как отличную хозяйку, прекрасного собеседника. По их словам, Наталия Рамазанова была дисциплинированной, ответственной, при этом любящей и заботливой.
Прощание с тагильчанкой пройдет 12 октября в 12.00 в «Реквиеме» на Челюскинцев, 47.
Недавно в Нижнем Тагиле скончалась Надежда Прушинская, которая долгие годы трудилась в НТГСПА на кафедре ботаники.