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Posted 12 октября, 06:30

Published 12 октября, 06:30

Modified 12 октября, 06:32

Updated 12 октября, 06:32

В Нижнем Тагиле ушла из жизни экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки

В Нижнем Тагиле ушла из жизни экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки

12 октября 2024, 06:30
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле после болезни скончалась бывшая руководитель методического отдела Центральной библиотеки Наталия Рамазанова. Ей было 70 лет.

Она переехала в Нижний Тагил в 1975 году и утроилась на работу библиотекарем, посвятив этой деятельности 45 лет жизни. Коллеги отмечают, что Наталия Рамазанова была очень активным и ответственным сотрудником и специалистом, членом профкома и правления «Клуба любителей книги», хорошим организатором. Тагильчанка удостоена многих наград, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

У библиотекаря остались дети и внуки. Родные и близкие с теплом вспоминают ее как отличную хозяйку, прекрасного собеседника. По их словам, Наталия Рамазанова была дисциплинированной, ответственной, при этом любящей и заботливой.

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Прощание с тагильчанкой пройдет 12 октября в 12.00 в «Реквиеме» на Челюскинцев, 47.

Недавно в Нижнем Тагиле скончалась Надежда Прушинская, которая долгие годы трудилась в НТГСПА на кафедре ботаники.

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