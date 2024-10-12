В Нижнем Тагиле ушла из жизни экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки

Она переехала в Нижний Тагил в 1975 году и утроилась на работу библиотекарем, посвятив этой деятельности 45 лет жизни. Коллеги отмечают, что Наталия Рамазанова была очень активным и ответственным сотрудником и специалистом, членом профкома и правления «Клуба любителей книги», хорошим организатором. Тагильчанка удостоена многих наград, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».