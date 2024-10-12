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Posted 12 октября, 11:04

Published 12 октября, 11:04

Modified 12 октября, 11:06

Updated 12 октября, 11:06

В Нижнем Тагиле в выходные будут ловить пьяных водителей

В Нижнем Тагиле в выходные будут ловить пьяных водителей

12 октября 2024, 11:04
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле проводятся массовые рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.

В ГАИ сообщили, что число автопатрулей увеличено, также будет использоваться метод «скрытого контроля». Из-за погодных условий автоинспектора дежурят в городе и пригороде для оказания помощи водителям в случае необходимости.

Особое внимание уделяется тем, кто садится за руль в пьяном виде, а также водителям без прав. За нетрезвое вождение, как и за отказ от медосвидетельствования, грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А при повторном подобном нарушении — уголовная ответственность. Если водитель окажется без прав, то накладывается штраф от 5 до 15 тысяч.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Также в ведомстве попросили сообщать в дежурную часть об увиденных или зафиксированных нарушениях со стороны водителей и пешеходов.

Ранее сообщалось, что в сентябре только за неделю в Свердловской области было поймано более 200 пьяных водителей.

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