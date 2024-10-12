В Нижнем Тагиле в выходные будут ловить пьяных водителей

Posted 12 октября, 11:04
Published 12 октября, 11:04
Modified 12 октября, 11:06
Updated 12 октября, 11:06
В ГАИ сообщили, что число автопатрулей увеличено, также будет использоваться метод «скрытого контроля». Из-за погодных условий автоинспектора дежурят в городе и пригороде для оказания помощи водителям в случае необходимости.
Особое внимание уделяется тем, кто садится за руль в пьяном виде, а также водителям без прав. За нетрезвое вождение, как и за отказ от медосвидетельствования, грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А при повторном подобном нарушении — уголовная ответственность. Если водитель окажется без прав, то накладывается штраф от 5 до 15 тысяч.
Также в ведомстве попросили сообщать в дежурную часть об увиденных или зафиксированных нарушениях со стороны водителей и пешеходов.
Ранее сообщалось, что в сентябре только за неделю в Свердловской области было поймано более 200 пьяных водителей.