В Нижнем Тагиле в выходные будут ловить пьяных водителей

Особое внимание уделяется тем, кто садится за руль в пьяном виде, а также водителям без прав. За нетрезвое вождение, как и за отказ от медосвидетельствования, грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А при повторном подобном нарушении — уголовная ответственность. Если водитель окажется без прав, то накладывается штраф от 5 до 15 тысяч.