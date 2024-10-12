Залоснившийся диван чищу этим приспособлением: наконец-то вывела все пятна и разводы

Posted 12 октября, 07:23
Published 12 октября, 07:23
Modified 12 октября, 07:25
Updated 12 октября, 07:25
Для обивки дивана необходимо приготовить специальное моющее средство. Его рецептом поделилась эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. Вот что нужно взять:
Если обивка не только грязная, но и неприятно пахнет, то можно добавить в раствор 10-15 капель йода. Он отлично справляется с любыми стойкими ароматами, особенно с запахом кошачьей мочи.
Сначала с помощью щетки необходимо очистить видимые пятна. А затем возьмите крышку от сковороды и махровое полотенце, натяните его на крышку и плотно закрепите резинкой. Вы получить специальное приспособление, с помощью которого быстро очистите всю поверхность дивана. Смочите полотенце в растворе и приступайте к работе.
Никогда не используйте соду и таблетки для посудомоечной машины для чистки дивана — особенно для цветной обивки. Ткань станет жесткой, и вам будет сложно избавиться от разводов, — советует Марина Жукова.
Разводы — это одна из главных проблем после ручной чистки дивана. Чтобы их не было, после завершения процедуры закройте влажный диван чистой простыней. Она впитает излишнюю влагу, обивка будет просыхать равномерно — пятен на ней не останется.
Если дети изрисовали диван шариковой ручкой, то с проблемой хорошо справится другой раствор: добавьте в литр воды чайную ложку хозяйственного мыла, столько же 9-процентного белого уксуса, размешайте раствор, перелейте его в распылитель и обработайте пятна. Пройдитесь по проблемным зонам щеткой — проблема будет решена.
Чтобы диван всегда сохранял свою первоначальную чистоту и свежесть, отмывайте загрязнения по мере их появления: не ждите, когда пятно засохнет и грязь впитается.
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