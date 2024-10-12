Залоснившийся диван чищу этим приспособлением: наконец-то вывела все пятна и разводы

Сначала с помощью щетки необходимо очистить видимые пятна. А затем возьмите крышку от сковороды и махровое полотенце, натяните его на крышку и плотно закрепите резинкой. Вы получить специальное приспособление, с помощью которого быстро очистите всю поверхность дивана. Смочите полотенце в растворе и приступайте к работе.