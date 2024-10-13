tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 05:19

Published 13 октября, 05:19

Modified 13 октября, 05:21

Updated 13 октября, 05:21

Автоинспекторы призвали свердловчан не ездить в Курганскую область из-за гололеда

Автоинспекторы призвали свердловчан не ездить в Курганскую область из-за гололеда

13 октября 2024, 05:19
Фото: 1MI
Автоинспекторы в Свердловской области порекомендовали водителям не совершать поездки в Курганскую область из-за гололеда.

Сообщается, что на областных автодорогах уже установлены ограничения для всех транспортов из-за плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Автомобилистам порекомендовали не ездить в вышеуказанный регион, так как существует высокий риск попадания в аварию.

Напомним, 10 октября 2024 года на дорогах в Свердловской области случилось более 120 ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие.

4 студента УрФУ погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Более сотни ДТП произошло в Свердловской области в «день жестянщика»Автомобиль влетел в дорожное ограждение на Старателе в Нижнем ТагилеВодитель грузовика наехал на подростка в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Гололед#Предупреждение#Дороги#ЧП#Ограничения#Погодные условия#Курганская область#18+#Екатеринбург#Автомобилисты#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика