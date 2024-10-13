Автоинспекторы призвали свердловчан не ездить в Курганскую область из-за гололеда

Posted 13 октября, 05:19
Published 13 октября, 05:19
Modified 13 октября, 05:21
Updated 13 октября, 05:21
Сообщается, что на областных автодорогах уже установлены ограничения для всех транспортов из-за плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Автомобилистам порекомендовали не ездить в вышеуказанный регион, так как существует высокий риск попадания в аварию.
Напомним, 10 октября 2024 года на дорогах в Свердловской области случилось более 120 ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие.