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Posted 13 октября, 06:33

Published 13 октября, 06:33

Modified 13 октября, 06:35

Updated 13 октября, 06:35

Две иномарки не поделили дорогу в Екатеринбурге

Две иномарки не поделили дорогу в Екатеринбурге

13 октября 2024, 06:33
Фото: ГАИ по Свердловской области
В Екатеринбурге произошел столкновение автомобилей Renault и Datsun на улице Бебеля. Авария случилась 13 октября 2024 года.

Один из автомобилей, поворачивая налево, не уступил дорогу другому транспортному средству, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Известно, что в случившемся ЧП пострадали 5 человек. Их отвезли в медучреждение для медицинского осмотра.

Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге случилась дорожная авария, в которой получили повреждения шесть человек.

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