Две иномарки не поделили дорогу в Екатеринбурге

Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге случилась дорожная авария, в которой получили повреждения шесть человек.

Известно, что в случившемся ЧП пострадали 5 человек. Их отвезли в медучреждение для медицинского осмотра.

Один из автомобилей, поворачивая налево, не уступил дорогу другому транспортному средству, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

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