Две иномарки не поделили дорогу в Екатеринбурге

Posted 13 октября, 06:33
Published 13 октября, 06:33
Modified 13 октября, 06:35
Updated 13 октября, 06:35
Один из автомобилей, поворачивая налево, не уступил дорогу другому транспортному средству, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Известно, что в случившемся ЧП пострадали 5 человек. Их отвезли в медучреждение для медицинского осмотра.
Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге случилась дорожная авария, в которой получили повреждения шесть человек.