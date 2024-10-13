tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 10:51

Published 13 октября, 10:51

Modified 13 октября, 10:53

Updated 13 октября, 10:53

Движение на ж/д переезде на Тагилстрое будет частично перекрыто 17 октября

Движение на ж/д переезде на Тагилстрое будет частично перекрыто 17 октября

13 октября 2024, 10:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет перекрыто транспортное движение на железнодорожном переезде на Индустриальной улице. Ограничение начнет действовать с 17 октября 2024 года.

Движение будет перекрыто по одной полосе в связи с проводящимися работами, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Напомним, в Нижнем Тагиле демонтируют некоторые дорожные ограждения в связи с обновленными ГОСТами. Работы начнутся с Красногвардейской улицы, а затем продолжатся на Газетной улице.

Согласно новым правилам, городские улицы должны стать просторнее, а для этого нужно убрать часть заборов.

В Нижнем Тагиле временно ограничено движение на проспекте Мира и улице Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле временно перекроют движение на улице КоминтернаНа борьбу с гололедом вышли дорожники в Нижнем ТагилеСнегопад накрыл Свердловскую область
#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Тагилстрой#Ограничение движения#Дорожное движение#Екатеринбург#Железнодорожный переезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика