Движение на ж/д переезде на Тагилстрое будет частично перекрыто 17 октября

Posted 13 октября, 10:51
Published 13 октября, 10:51
Modified 13 октября, 10:53
Updated 13 октября, 10:53
Движение будет перекрыто по одной полосе в связи с проводящимися работами, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Напомним, в Нижнем Тагиле демонтируют некоторые дорожные ограждения в связи с обновленными ГОСТами. Работы начнутся с Красногвардейской улицы, а затем продолжатся на Газетной улице.
Согласно новым правилам, городские улицы должны стать просторнее, а для этого нужно убрать часть заборов.