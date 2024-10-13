Кубок по хоккею, выбросы, алкоголь, резкое потепление и комета над Нижним Тагилом

Posted 13 октября, 14:29
Published 13 октября, 14:29
Modified 13 октября, 14:31
Updated 13 октября, 14:31
В Нижнем Тагиле проводится Кубок Серовского тракта среди спортсменов-любителей. Соревнования проходят в СК «Президентский» и объединяют хоккеистов из разных городов и районов Свердловской области.
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле было зафиксирован выброс оксида азота. Концентрация опасного вещества во вторник, 8 октября, была превышена более чем в два раза. Замеры проводились в районе Красного камня специалистами Уральского УГМС.
В Свердловской области продажи алкоголя несколько снизились — долговременная статистика выглядит неплохо. Но в целом проблема злоупотребления спиртными напитками в регионе по-прежнему стоит остро. Однако вводить сухой закон власти пока не намерены.
После обильных снегопадов, которые принесли множество проблем региону, погода вновь преподносит свердловчанам сюрпризы. В воскресенье, 13 октября, в регионе потеплело. В южных районах Среднего Урала воздух прогрелся до +20 градусов.
Завораживающее небесное явление, яркую комету, могут наблюдать жители Нижнего Тагила и Иркутска с 9 октября. Космический объект блестит так ярко, что люди имеют возможность увидеть его невооруженным глазом. Правда, для этого потребуется ясное небо и ровная линия горизонта.