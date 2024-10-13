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Posted 13 октября, 14:29

Published 13 октября, 14:29

Modified 13 октября, 14:31

Updated 13 октября, 14:31

Кубок по хоккею, выбросы, алкоголь, резкое потепление и комета над Нижним Тагилом

Кубок по хоккею, выбросы, алкоголь, резкое потепление и комета над Нижним Тагилом

13 октября 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле проходит кубок Серовского тракта по хоккею для спортсменов-любителей. На прошлой неделе в городе зашкаливал уровень оксида азота в атмосфере. Продажи алкоголя в Свердловской области падают. В регионе потеплеет до +20 градусов. Жители Нижнего Тагила могли полюбоваться яркой кометой.

В Нижнем Тагиле проводится Кубок Серовского тракта среди спортсменов-любителей. Соревнования проходят в СК «Президентский» и объединяют хоккеистов из разных городов и районов Свердловской области.

Кубок Серовского тракта по хоккею начался в Нижнем Тагиле
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На прошлой неделе в Нижнем Тагиле было зафиксирован выброс оксида азота. Концентрация опасного вещества во вторник, 8 октября, была превышена более чем в два раза. Замеры проводились в районе Красного камня специалистами Уральского УГМС.

Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября
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В Свердловской области продажи алкоголя несколько снизились — долговременная статистика выглядит неплохо. Но в целом проблема злоупотребления спиртными напитками в регионе по-прежнему стоит остро. Однако вводить сухой закон власти пока не намерены.

Продажи алкоголя снижаются в Свердловской области
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После обильных снегопадов, которые принесли множество проблем региону, погода вновь преподносит свердловчанам сюрпризы. В воскресенье, 13 октября, в регионе потеплело. В южных районах Среднего Урала воздух прогрелся до +20 градусов.

В Свердловской области резко потеплеет до +20
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Завораживающее небесное явление, яркую комету, могут наблюдать жители Нижнего Тагила и Иркутска с 9 октября. Космический объект блестит так ярко, что люди имеют возможность увидеть его невооруженным глазом. Правда, для этого потребуется ясное небо и ровная линия горизонта.

Самую яркую комету увидели жители Иркутска и Нижнего Тагила
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