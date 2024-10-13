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Posted 13 октября, 11:32

Published 13 октября, 11:32

Modified 13 октября, 11:34

Updated 13 октября, 11:34

Кубок Серовского тракта по хоккею начался в Нижнем Тагиле

Кубок Серовского тракта по хоккею начался в Нижнем Тагиле

13 октября 2024, 11:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле стартовал региональный Кубок Серовского тракта по хоккею среди спортсменов-любителей.

О начале спортивного мероприятия рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.

Кубок проходит в комплексе «Президентский». В состязаниях примут участие спортсмены из нескольких свердловских муниципалитетов.

Напомним, 12 октября 2024 года в Верхней Пышме проходил праздник самбо и ГТО, в котором поучаствовали дети и подростки из 25 разных населенных пунктов Свердловской области. Всего на мероприятии присутствовали 44 команды.

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