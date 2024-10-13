Кубок Серовского тракта по хоккею начался в Нижнем Тагиле

Posted 13 октября, 11:32
Published 13 октября, 11:32
Modified 13 октября, 11:34
Updated 13 октября, 11:34
О начале спортивного мероприятия рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Кубок проходит в комплексе «Президентский». В состязаниях примут участие спортсмены из нескольких свердловских муниципалитетов.
Напомним, 12 октября 2024 года в Верхней Пышме проходил праздник самбо и ГТО, в котором поучаствовали дети и подростки из 25 разных населенных пунктов Свердловской области. Всего на мероприятии присутствовали 44 команды.