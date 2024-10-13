Мальчик выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Posted 13 октября, 11:11
Published 13 октября, 11:11
Modified 13 октября, 11:13
Updated 13 октября, 11:13
Известно, что выпавший ребенок выжил, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Обстоятельства и причины падения в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о травмах, которые получил ребенок.
Напомним, 28 сентября 2024 года в Екатеринбурге из окна высотки выпал мужчина. В результате падения он скончался. Известно, что он не являлся жильцом этого дома. В полиции организовали проверку.