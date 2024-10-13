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Posted 13 октября, 11:11

Published 13 октября, 11:11

Modified 13 октября, 11:13

Updated 13 октября, 11:13

Мальчик выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Мальчик выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

13 октября 2024, 11:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома на Сортировочной улице выпал школьник 11-12 лет. Данное ЧП случилось 13 октября 2024 года.

Известно, что выпавший ребенок выжил, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Обстоятельства и причины падения в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о травмах, которые получил ребенок.

Напомним, 28 сентября 2024 года в Екатеринбурге из окна высотки выпал мужчина. В результате падения он скончался. Известно, что он не являлся жильцом этого дома. В полиции организовали проверку.

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