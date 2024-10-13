Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября

Posted 13 октября, 07:50
Published 13 октября, 07:50
Modified 13 октября, 07:52
Updated 13 октября, 07:52
По данным Уральского УГМС, показатель определялся самой большой концентрацией оксида углерода на ПНЗ №3 в 08:00, равной 2,1 ПДК.
Воздух проверялся на Красной улице около дома №6 в районе Красного Камня.
Напомним, 11 октября 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители обратили внимание на дым красного цвета над предприятием ЕВРАЗ НТМК. Некоторые считают, что это результат аварии или продувки печи, а другие придерживаются мнения, что это были выбросы.
Вчера вообще нечем было дышать! Вынуждена была сходить за хлебом в магазин через дорогу от дома. Закрыла лицо маской, так хоть вони меньше чувствовалось. Такое ощущение, что находишься в газовой камере! До каких же пор???? А вообще советую носить с собой маску. Она хоть немного фильтрует запах, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Также, по словам некоторых тагильчан, в городе стоял неприятный запах.
Вонь была нестерпимая 9,10 и сегодня, 11 октября. При длительном нахождении на улице начинало тошнить, кружиться голова и щипать глаза, хотя я ношу линзы! Травят страшно, — рассказала TagilCity.ru горожанка.
2 октября тагильчане тоже увидели выбросы. Помимо дыма в воздухе ощущался неприятный запах.