Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября

Напомним, 11 октября 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители обратили внимание на дым красного цвета над предприятием ЕВРАЗ НТМК. Некоторые считают, что это результат аварии или продувки печи, а другие придерживаются мнения, что это были выбросы.