tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 07:50

Published 13 октября, 07:50

Modified 13 октября, 07:52

Updated 13 октября, 07:52

Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября

Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября

13 октября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле уровень загрязнения атмосферы был повышенным 8 октября 2024 года.

По данным Уральского УГМС, показатель определялся самой большой концентрацией оксида углерода на ПНЗ №3 в 08:00, равной 2,1 ПДК.

Воздух проверялся на Красной улице около дома №6 в районе Красного Камня.

Напомним, 11 октября 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители обратили внимание на дым красного цвета над предприятием ЕВРАЗ НТМК. Некоторые считают, что это результат аварии или продувки печи, а другие придерживаются мнения, что это были выбросы.

Вчера вообще нечем было дышать! Вынуждена была сходить за хлебом в магазин через дорогу от дома. Закрыла лицо маской, так хоть вони меньше чувствовалось. Такое ощущение, что находишься в газовой камере! До каких же пор???? А вообще советую носить с собой маску. Она хоть немного фильтрует запах, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.

Также, по словам некоторых тагильчан, в городе стоял неприятный запах.

Вонь была нестерпимая 9,10 и сегодня, 11 октября. При длительном нахождении на улице начинало тошнить, кружиться голова и щипать глаза, хотя я ношу линзы! Травят страшно, — рассказала TagilCity.ru горожанка.

2 октября тагильчане тоже увидели выбросы. Помимо дыма в воздухе ощущался неприятный запах.

«Адок сегодня»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК 2 октября
Узнать подробнее
Читайте также:
Гололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщика«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМКНовые контейнерные площадки для ТКО построят в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Екатеринбург#Загрязнение воздуха#Замеры воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика