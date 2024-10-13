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Posted 13 октября, 05:23

Published 13 октября, 05:23

Modified 13 октября, 05:26

Updated 13 октября, 05:26

Пассажирская электричка сломалась под Серовом

Пассажирская электричка сломалась под Серовом

13 октября 2024, 05:23
Фото: 1MI
Электричка, ехавшая из Екатеринбурга в поселок Бокситы, сломалась под Серовом. Инцидент произошел 11 октября 2024 года.

По словам пассажиров, когда транспорт неожиданно замер, в вагонах пропало освещение, а двери не открывались. Позже людей пересадили в другую электричку.

По факту случившегося транспорта региональная транспортная прокуратура начала проверку, во время которой оценит действия работников, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, 11 октября 2024 года электричка, ехавшая из Каменска-Уральского в Екатеринбург, задымилась во время пути.

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