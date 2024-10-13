Пассажирская электричка сломалась под Серовом

Posted 13 октября, 05:23
Published 13 октября, 05:23
Modified 13 октября, 05:26
Updated 13 октября, 05:26
По словам пассажиров, когда транспорт неожиданно замер, в вагонах пропало освещение, а двери не открывались. Позже людей пересадили в другую электричку.
По факту случившегося транспорта региональная транспортная прокуратура начала проверку, во время которой оценит действия работников, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, 11 октября 2024 года электричка, ехавшая из Каменска-Уральского в Екатеринбург, задымилась во время пути.