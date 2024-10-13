Пьяный мужчина в СНТ в Нижнем Тагиле избил женщину и открыл стрельбу по людям

Posted 13 октября, 10:32
Published 13 октября, 10:32
Modified 13 октября, 10:34
Updated 13 октября, 10:34
Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, избил женщину и совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья, рассказали в группе ВКонтакте «ТТ Нижний Тагил».
В правоохранительных органах после данного инцидента организовали проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Ружье у тагильчанина было изъято.
Напомним, в Нижнем Тагиле школьники избили сверстника. По данному факту в полиции идет проверка. В школе проведут профилактическую работу с детьми.