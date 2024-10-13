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Posted 13 октября, 10:32

Published 13 октября, 10:32

Modified 13 октября, 10:34

Updated 13 октября, 10:34

Пьяный мужчина в СНТ в Нижнем Тагиле избил женщину и открыл стрельбу по людям

Пьяный мужчина в СНТ в Нижнем Тагиле избил женщину и открыл стрельбу по людям

13 октября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила в СНТ «Старатель 3» напал на женщину и стрелял по людям из ружья. Инцидент произошел 12 октября 2024 года.

Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, избил женщину и совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья, рассказали в группе ВКонтакте «ТТ Нижний Тагил».

В правоохранительных органах после данного инцидента организовали проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Ружье у тагильчанина было изъято.

Напомним, в Нижнем Тагиле школьники избили сверстника. По данному факту в полиции идет проверка. В школе проведут профилактическую работу с детьми.

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