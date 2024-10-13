tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 09:49

Published 13 октября, 09:49

Modified 13 октября, 09:51

Updated 13 октября, 09:51

Самую яркую комету увидели жители Иркутска и Нижнего Тагила

Самую яркую комету увидели жители Иркутска и Нижнего Тагила

13 октября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
В небе над Иркутском и Нижним Тагилом появилась самая яркая комета за последние несколько лет. Ее можно увидеть с 9 октября 2024 года.

Блеск небесного тела в настоящее время равен третьей звездной величине. Эта информация означает, что люди смогут увидеть явление без технического оборудования, рассказали в Иркутском планетарии.

Фото: Московский планетарий

Для того, чтобы комета была видна, нужны ровный горизонт и отсутствие облаков в небе.

Напомним, ночью 11 октября 2024 года в небе над поселком Черноисточинск местные жители увидели полярное сияние красного цвета. Оно было видно несмотря на облачность.

Жители Свердловской области увидят северное сияние
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Свердловской области увидели северное сияние«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМККрасочное полярное сияние замечено над Черноисточинском. Фото
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Природное явление#Небо#Окружающая среда#Ночь#Природа#Иркутск#Екатеринбург#Комета#Наблюдение#Небесное явление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика