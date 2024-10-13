Самую яркую комету увидели жители Иркутска и Нижнего Тагила

Posted 13 октября, 09:49
Published 13 октября, 09:49
Modified 13 октября, 09:51
Updated 13 октября, 09:51
Блеск небесного тела в настоящее время равен третьей звездной величине. Эта информация означает, что люди смогут увидеть явление без технического оборудования, рассказали в Иркутском планетарии.
Для того, чтобы комета была видна, нужны ровный горизонт и отсутствие облаков в небе.
Напомним, ночью 11 октября 2024 года в небе над поселком Черноисточинск местные жители увидели полярное сияние красного цвета. Оно было видно несмотря на облачность.