Шесть человек попали в ДТП в Екатеринбурге

Posted 13 октября, 05:49
Published 13 октября, 05:49
Modified 13 октября, 05:51
Updated 13 октября, 05:51
Водитель иномарки оказался на встречной полосе, где у него произошло столкновение с другим автомобилем, рассказали в пресс-службе областного ГАИ.
В случившемся ЧП получили травмы водитель и ребенок Ford, а также водитель, два взрослых пассажиров и ребенок, ехавшие в Lada. Всех пострадавших отвезли в клинику.
Сообщается, что мужчина, управлявший иномаркой, отказался от освидетельствования. Ему грозят штраф и лишение прав до двух лет.
Напомним, на Пермском тракте случилось столкновение автомобиля с грузовиком. В аварии погибли молодые люди, которые ехали в иномарке.