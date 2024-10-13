tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 05:49

Published 13 октября, 05:49

Modified 13 октября, 05:51

Updated 13 октября, 05:51

Шесть человек попали в ДТП в Екатеринбурге

Шесть человек попали в ДТП в Екатеринбурге

13 октября 2024, 05:49
Фото: ГАИ по Свердловской области
В Екатеринбурге столкнулись автомобили Ford Focus и Lada XRAY на улице Савкова. Несколько человек пострадали. ДТП произошло 12 октября 2024 года.

Водитель иномарки оказался на встречной полосе, где у него произошло столкновение с другим автомобилем, рассказали в пресс-службе областного ГАИ.

В случившемся ЧП получили травмы водитель и ребенок Ford, а также водитель, два взрослых пассажиров и ребенок, ехавшие в Lada. Всех пострадавших отвезли в клинику.

Сообщается, что мужчина, управлявший иномаркой, отказался от освидетельствования. Ему грозят штраф и лишение прав до двух лет.

Напомним, на Пермском тракте случилось столкновение автомобиля с грузовиком. В аварии погибли молодые люди, которые ехали в иномарке.

Более сотни ДТП произошло в Свердловской области в «день жестянщика»
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под РежемСтали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на Старателе в Нижнем ТагилеПьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Иномарка#Водитель#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика