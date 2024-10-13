Школу в Екатеринбурге перевели на дистант после отравления учеников

Posted 13 октября, 13:00
Published 13 октября, 13:00
Modified 13 октября, 13:02
Updated 13 октября, 13:02
Школьники будут учиться в дистанционном формате до 18 октября 2024 года, рассказали в Telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Напомним, у учащихся вышеуказанной екатеринбургской школы произошло массовое отравление после того, как они сходили на обед в столовую. У детей через некоторое время после еды возникли признаки отравления.
В Следкоме и прокуратуре по факту инцидента проводится проверка.