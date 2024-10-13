tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 13:00

Published 13 октября, 13:00

Modified 13 октября, 13:02

Updated 13 октября, 13:02

Школу в Екатеринбурге перевели на дистант после отравления учеников

Школу в Екатеринбурге перевели на дистант после отравления учеников

13 октября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге перевели на дистант школу №79 в Академическом районе после отравления некоторых учеников.

Школьники будут учиться в дистанционном формате до 18 октября 2024 года, рассказали в Telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Напомним, у учащихся вышеуказанной екатеринбургской школы произошло массовое отравление после того, как они сходили на обед в столовую. У детей через некоторое время после еды возникли признаки отравления.

В Следкоме и прокуратуре по факту инцидента проводится проверка.

Еще две школы на карантине: в Екатеринбурге растет число случаев пневмонии у детей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школЕще одна школа в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за ОРВИГимназия №94 в Екатеринбурге закрыта на карантин
#Елизавета Зиборова#Общество#Здоровье#Школьники#Школа#Отравление#Обучение#Екатеринбург#Дистант#Дистанционное обучение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика