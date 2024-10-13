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Posted 13 октября, 07:05

Published 13 октября, 07:05

Modified 13 октября, 07:07

Updated 13 октября, 07:07

СК проведет проверку после отравления школьников в Екатеринбурге

СК проведет проверку после отравления школьников в Екатеринбурге

13 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI
Следком в Екатеринбурге проведет проверку после отравления детей в школе №79.

Сотрудники ведомства проводят опрос родителей школьников, сотрудников и администрации учреждения. Также выясняется точное число заболевших и тяжесть причиненного вреда, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Напомним, ученики начальной и старшей школы в учебном учреждении массово заболели после того, как пообедали в столовой. У детей появились симптомы отравления: рвота и повышение температуры. Проверку также начали в прокуратуре.

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