СК проведет проверку после отравления школьников в Екатеринбурге

Posted 13 октября, 07:05
Published 13 октября, 07:05
Modified 13 октября, 07:07
Updated 13 октября, 07:07
Сотрудники ведомства проводят опрос родителей школьников, сотрудников и администрации учреждения. Также выясняется точное число заболевших и тяжесть причиненного вреда, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Напомним, ученики начальной и старшей школы в учебном учреждении массово заболели после того, как пообедали в столовой. У детей появились симптомы отравления: рвота и повышение температуры. Проверку также начали в прокуратуре.