Снега пока не будет: теплая и солнечная погода еще порадует жителей Нижнего Тагила

Posted 13 октября, 09:40
Published 13 октября, 09:40
Modified 13 октября, 09:42
Updated 13 октября, 09:42
Уже в воскресенье, 13 октября, после холодов и снегопадов в Нижний Тагил пришло потепление. На улице светит Солнце, все тает. Горожанам рекомендуется быть осторожнее, так как с крыш сходит снег и падают сосульки.
На предстоящей рабочей неделе среднесуточная температура воздуха достигнет +1 градуса. Днем метеорологи предсказывают до +7 градусов, ночью — до -5 градусов. Предстоит солнечная погода, однако к выходным возможны осадки.
По прогнозам синоптиков Гисметео, ветер будет умеренным, до 6-9 метров в секунду. Также в Нижнем Тагиле закончился магнитный шторм, который достигал восьми баллов по девятибалльной шкале.