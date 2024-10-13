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Posted 13 октября, 09:40

Published 13 октября, 09:40

Modified 13 октября, 09:42

Updated 13 октября, 09:42

В Нижнем Тагиле после снегопадов ожидается резкое потепление

Снега пока не будет: теплая и солнечная погода еще порадует жителей Нижнего Тагила

13 октября 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле после снегопадов ожидается резкое потепление

В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют до +7 градусов. Однако, ночные температуры будут опускаться до отметки ниже нуля градусов.

Уже в воскресенье, 13 октября, после холодов и снегопадов в Нижний Тагил пришло потепление. На улице светит Солнце, все тает. Горожанам рекомендуется быть осторожнее, так как с крыш сходит снег и падают сосульки.

На предстоящей рабочей неделе среднесуточная температура воздуха достигнет +1 градуса. Днем метеорологи предсказывают до +7 градусов, ночью — до -5 градусов. Предстоит солнечная погода, однако к выходным возможны осадки.

По прогнозам синоптиков Гисметео, ветер будет умеренным, до 6-9 метров в секунду. Также в Нижнем Тагиле закончился магнитный шторм, который достигал восьми баллов по девятибалльной шкале.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Потепление#Снег#Погода#Прогноз погоды#Синоптики#Октябрь#Природа#Осень#Екатеринбург
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