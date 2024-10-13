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Posted 13 октября, 06:06

Published 13 октября, 06:06

Modified 13 октября, 06:08

Updated 13 октября, 06:08

В Свердловской области резко потеплеет до +20

В Свердловской области резко потеплеет до +20

13 октября 2024, 06:06
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин рассказал о грядущем потеплении в Свердловской области 13 октября 2024 года.

В области потеплеет из-за антициклона. Днем на южной территории региона возможно повышение температуры до +15… +20 градусов, рассказал специалист в своем аккаунте в мессенджере.

Так, в Екатеринбурге воскресенье будет малооблачным, осадков не прогнозируется. Температура днем будет на уровне +5… +7 градусов.

Напомним, 10 октября 2024 года в городах Свердловской области выпал первый снег. Из-за этого на дорогах осложнилась обстановка.

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