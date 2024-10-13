В Свердловской области резко потеплеет до +20

Posted 13 октября, 06:06
Published 13 октября, 06:06
Modified 13 октября, 06:08
Updated 13 октября, 06:08
В области потеплеет из-за антициклона. Днем на южной территории региона возможно повышение температуры до +15… +20 градусов, рассказал специалист в своем аккаунте в мессенджере.
Так, в Екатеринбурге воскресенье будет малооблачным, осадков не прогнозируется. Температура днем будет на уровне +5… +7 градусов.
Напомним, 10 октября 2024 года в городах Свердловской области выпал первый снег. Из-за этого на дорогах осложнилась обстановка.