Водитель автомобиля на летних шинах столкнулся с грузовиком на Пермском тракте

Posted 13 октября, 08:23
Published 13 октября, 08:23
Modified 13 октября, 08:25
Updated 13 октября, 08:25
Молодой человек ехал по дороге на высокой скорости. Известно, что на его машине была установлена летняя резина. В какой-то момент он влетел в грузовую машину, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате случившегося автомобилист умер на месте ЧП. Сообщается, что погибший не имел прав на вождение. Кроме того, он 3 раза привлекался к ответственности за пьяную езду, 2 раза из них за повторное нарушение.
В каком состоянии был водитель в момент аварии, будет выяснено по итогам экспертизы. Водитель грузовика не пострадал.
Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге попали в аварию два автомобиля. Шесть человек получили травмы.