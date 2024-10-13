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Posted 13 октября, 08:23

Published 13 октября, 08:23

Modified 13 октября, 08:25

Updated 13 октября, 08:25

Водитель автомобиля на летних шинах столкнулся с грузовиком на Пермском тракте

Водитель автомобиля на летних шинах столкнулся с грузовиком на Пермском тракте

13 октября 2024, 08:23
Фото: УГИБДД по Свердловской области
28-летний молодой человек, сидевший за рулем машины ВАЗ, столкнулся с большегрузом на трассе Пермь — Екатеринбург. ЧП случилось 13 октября 2024 года.

Молодой человек ехал по дороге на высокой скорости. Известно, что на его машине была установлена летняя резина. В какой-то момент он влетел в грузовую машину, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате случившегося автомобилист умер на месте ЧП. Сообщается, что погибший не имел прав на вождение. Кроме того, он 3 раза привлекался к ответственности за пьяную езду, 2 раза из них за повторное нарушение.

В каком состоянии был водитель в момент аварии, будет выяснено по итогам экспертизы. Водитель грузовика не пострадал.

Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге попали в аварию два автомобиля. Шесть человек получили травмы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Пьяная езда#Пермский тракт
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